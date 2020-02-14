Джорджевич не поехал на третий сбор «Локомотива»

«Локомотив» объявил состав на третий зимний сбор в Испании.

В списке игроков не оказалось нападающего Луки Джорджевича, который восстанавливается от травмы.

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;

Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Мурило, Идову, Ротенберг, Лысов, Магкеев;

Полузащитники: Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жоау Мариу, Фарфан, Рыбчинский, Мухин, Тугарев, Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Куликов;

Нападающие: Эдер, Сулейманов, Жемалетдинов.