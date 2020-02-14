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Джорджевич не поехал на третий сбор «Локомотива»

14 февраля 2020, 17:36
2

«Локомотив» объявил состав на третий зимний сбор в Испании.

В списке игроков не оказалось нападающего Луки Джорджевича, который восстанавливается от травмы.

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;

Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Мурило, Идову, Ротенберг, Лысов, Магкеев;

Полузащитники: Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жоау Мариу, Фарфан, Рыбчинский, Мухин, Тугарев, Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Куликов;

Нападающие: Эдер, Сулейманов, Жемалетдинов.

  • Третий сбор «Локо» пройдет с 14 по 26 февраля.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Джорджевич Лука
Комментарии (2)
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srg38
1581714383
мда, на кой он нужен вообще
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Fan Loko mik
1581760291
До лета проболеет и уйдёт в аренду, абсолютно бесполезный игрок!
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