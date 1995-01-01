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    Джорджевич не поехал на третий сбор «Локомотива»

    «Локомотив» объявил состав на третий зимний сбор в Испании.

    В списке игроков не оказалось нападающего Луки Джорджевича, который восстанавливается от травмы.

    Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;

    Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Мурило, Идову, Ротенберг, Лысов, Магкеев;

    Полузащитники: Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жоау Мариу, Фарфан, Рыбчинский, Мухин, Тугарев, Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Куликов;

    Нападающие: Эдер, Сулейманов, Жемалетдинов.

    • Третий сбор «Локо» пройдет с 14 по 26 февраля.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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