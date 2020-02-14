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  • «Зенит» – самый финансово стабильный клуб в России, «ПСЖ» – в мире

«Зенит» – самый финансово стабильный клуб в России, «ПСЖ» – в мире

14 февраля 2020, 12:15
17

Компания Soccerex назвала 100 самых финансово стабильных клубов в мире.

«Зенит» занял в рейтинге 23-е место, его финансово-футбольный индекс (FFI Score) равен 1,309, сообщает прессс-служба питерского клуба. «Спартак» оказался на 37-м месте, «Краснодар» — на 60-м, ЦСКА — 98-й, «Локомотив» — 99-й.

Первое место в мире занял «Пари Сен-Жермен» с индексом 5,32.

  • При составлении рейтинга учитывались данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers. Использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства в банках, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.
  • В прошлом году «Зенит» занял 29-ю строчку (0,77) в рейтинге компании Soccerex.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит ПСЖ
Комментарии (17)
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vmonomah17
1581674170
Если вытащить газовую трубу из задницы зенита, то место в рейтинге будет совсем иным.
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sir_Alex
1581675200
Шейхи рулят! Даже "национальное достояние" позади осталось.
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talgatnurzhanov2006
1581678580
Огласите весь список пжста
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koli4ka
1581680139
Кони выше Паровоза??? не логично однако...А если бы шейхи купили Зенит,то кто бы был в РФ был самым финансово стабильным клубом??? то-то и оно!!!
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seth343
1581682681
Главное чтобы на судей хватало....
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Decorhome
1581686454
Скоро южный поток заработает будет самым стабильным клубом в мире
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kazak161
1581686765
Ну то что Зенит понятно а какого хрена ПСЖ здесь делает?
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nik55
1581686781
сидя на шее у государства все стабильны
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ivany4
1581698022
«Зенит» занял в рейтинге 23-е место - гос.собственность. «Спартак» оказался на 37-м месте - частная собственность. «Краснодар» — на 60-м - частная собственность. ЦСКА — 98-й, «Локомотив» — 99-й - смешанная форма собственности. Результат подтверждает народную мудрость: не садись на два стула - попадешь впросак.))) А если серьезно, то радуют Быки. С минимальной историей, среди названных, максимальный показатель. Галицкий твердо идет к поставленной цели.
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paracetamol
1581699617
Зенит всегда впереди, потому как чемпион!
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