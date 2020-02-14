«Зенит» – самый финансово стабильный клуб в России, «ПСЖ» – в мире

Компания Soccerex назвала 100 самых финансово стабильных клубов в мире.

«Зенит» занял в рейтинге 23-е место, его финансово-футбольный индекс (FFI Score) равен 1,309, сообщает прессс-служба питерского клуба. «Спартак» оказался на 37-м месте, «Краснодар» — на 60-м, ЦСКА — 98-й, «Локомотив» — 99-й.

Первое место в мире занял «Пари Сен-Жермен» с индексом 5,32.