«Зенит» – самый финансово стабильный клуб в России, «ПСЖ» – в мире

Компания Soccerex назвала 100 самых финансово стабильных клубов в мире.
«Зенит» занял в рейтинге 23-е место, его финансово-футбольный индекс (FFI Score) равен 1,309, сообщает прессс-служба питерского клуба. «Спартак» оказался на 37-м месте, «Краснодар» — на 60-м, ЦСКА — 98-й, «Локомотив» — 99-й.
Первое место в мире занял «Пари Сен-Жермен» с индексом 5,32.
- При составлении рейтинга учитывались данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers. Использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства в банках, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.
- В прошлом году «Зенит» занял 29-ю строчку (0,77) в рейтинге компании Soccerex.
Источник: Официальный сайт «Зенита»