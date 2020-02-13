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    «Зенит» – самый финансово стабильный клуб в России, «ПСЖ» – в мире

    Компания Soccerex назвала 100 самых финансово стабильных клубов в мире.

    «Зенит» занял в рейтинге 23-е место, его финансово-футбольный индекс (FFI Score) равен 1,309, сообщает прессс-служба питерского клуба. «Спартак» оказался на 37-м месте, «Краснодар» — на 60-м, ЦСКА — 98-й, «Локомотив» — 99-й.

    Первое место в мире занял «Пари Сен-Жермен» с индексом 5,32.

    • При составлении рейтинга учитывались данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers. Использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства в банках, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.
    • В прошлом году «Зенит» занял 29-ю строчку (0,77) в рейтинге компании Soccerex.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии15
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      Рейтинг: +8

      daqo42 5 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daqo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +507

      talgatnurzhanov2006 6 минут назад

      Огласите весь список пжста

      0
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      Рейтинг: +322

      elessar arnor 13 минут назад

      ржд не але, стоит ниже бедствующего ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +4734

      Persona_non_Grata 22 минуты назад

      Самый стабильный как и наш президент , ура товарищи !!! И не важно что российский футбол стабильно в жопе , мы будем гордиться стабильностью !!!

      1
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      Рейтинг: +970

      Питерский князь > Persona_non_Grata 12 минут назад

      Давай, начинай заниматься футболом, поднимай.
      :))))

      0
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      Рейтинг: +4734

      Persona_non_Grata > Питерский князь 4 минуты назад

      Я бы в чиновники пошел - пусть меня научат , а с платформы говорят - ты лицо свое умой и не лезь в калашный ряд со свиным рылом )))))))

      0
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      Рейтинг: +1395

      sir_Alex 1 час назад

      Шейхи рулят! Даже "национальное достояние" позади осталось.

      0
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      Рейтинг: +5

      Литейный4 1 час назад

      Если отобрать у свиней мазутную трубу, то они как всегда будут замыкать вторую сотню рейтинга. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +403

      vmonomah17 1 час назад

      Если вытащить газовую трубу из задницы зенита, то место в рейтинге будет совсем иным.

      0
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      Рейтинг: +970

      Питерский князь > vmonomah17 32 минуты назад

      Ты хочешь ее себе засунуть?
      :)))

      3
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      Рейтинг: +1705

      Борат 1 час назад

      щас рылы будут про газ народный визжать,
      а вот нефть народная на всяких дезувов это хрю-хрю !!!
      стыдно за тарасню !
      гы-гы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      Литейный4 > Борат 1 час назад

      Свиньи и в Пердиве будут хрюкать и завидовать лучшему российскому клубу. Гыгыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +21253

      VVM1964 > Литейный4 27 минут назад

      Два дебила - это сила .

      1
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      Рейтинг: +970

      Питерский князь > VVM1964 16 минут назад

      А ты, я посмотрю, большой знаток дебилов.
      Эко тебя жизнь так.... лицом в дерьмо.
      :))))

      0
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      Рейтинг: +21253

      VVM1964 > Питерский князь 7 минут назад

      А тут и большим знатоком быть не надо - диагноз на лицо , ну а если тебе без 100 грамм не разобраться , нет проблем или может быть пивка для рывка )))))

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