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    Football Insider: «Ливерпуль» хочет поднять зарплату Ван Дейку до 150 тысяч в неделю

    «Ливерпуль» намерен подписать новый контракт с защитником Вирджилом ван Дейком, пишет Football Insider.

    Мерсисайдцы предложат голландцу улучшенные условия: увеличение заработной платы с 125 до свыше 150 тысяч фунтов в неделю. Также в новое соглашение включат бонусы, которые могут превысить 50 миллионов фунтов за время действия контракта.

    • В текущем сезоне ван Дейк провел 34 матча, забил четыре гола.
    • Ван Дейк – действующий победитель Лиги чемпионов.

    The Sun: «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов

    Источник: Football Insider

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