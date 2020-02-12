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  • Football Insider: «Ливерпуль» хочет поднять зарплату Ван Дейку до 150 тысяч в неделю

Football Insider: «Ливерпуль» хочет поднять зарплату Ван Дейку до 150 тысяч в неделю

12 февраля 2020, 15:56
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«Ливерпуль» намерен подписать новый контракт с защитником Вирджилом ван Дейком, пишет Football Insider.

Мерсисайдцы предложат голландцу улучшенные условия: увеличение заработной платы с 125 до свыше 150 тысяч фунтов в неделю. Также в новое соглашение включат бонусы, которые могут превысить 50 миллионов фунтов за время действия контракта.

  • В текущем сезоне ван Дейк провел 34 матча, забил четыре гола.
  • Ван Дейк – действующий победитель Лиги чемпионов.

The Sun: «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов

Источник: Football Insider

Ресурс специализируется на эксклюзивных новостях британского футбола. Аудитория в твиттере - более 49 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Ливерпуль ван Дейк Вирджил
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sir_Alex
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