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  • Черчесов: «Радует, что выступающие за рубежом россияне получают постоянную практику»

Черчесов: «Радует, что выступающие за рубежом россияне получают постоянную практику»

11 февраля 2020, 14:22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступления игроков национальной команды в иностранных чемпионатах.

«Радует, что выступающие за рубежом футболисты, получают постоянную игровую практику. Головин уверенно играет за «Монако», Кудряшов в последнем матче «Антальяспор» отметился голевой передачей, впервые вышел в стартовом составе «Сельты» Федор Смолов.

Ждем возвращения в строй Дениса Черышева, который уже тренируется в общей группе. Также наш медицинский штаб находится на связи с клубными врачами, поэтому мы располагаем всей необходимой информацией об игроках, имеющих повреждения – Ионове, Кузяеве и Антоне Миранчуке«, – сказал Черчесов.

«Уважаем выбор Комличенко, Соболева и Смолова». Черчесов высказался о трансферах игроков сборной

Источник: «Р-Спорт»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Кудряшов Федор Смолов Федор Головин Александр Черчесов Станислав
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