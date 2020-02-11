Черчесов: «Радует, что выступающие за рубежом россияне получают постоянную практику»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступления игроков национальной команды в иностранных чемпионатах.

«Радует, что выступающие за рубежом футболисты, получают постоянную игровую практику. Головин уверенно играет за «Монако», Кудряшов в последнем матче «Антальяспор» отметился голевой передачей, впервые вышел в стартовом составе «Сельты» Федор Смолов.

Ждем возвращения в строй Дениса Черышева, который уже тренируется в общей группе. Также наш медицинский штаб находится на связи с клубными врачами, поэтому мы располагаем всей необходимой информацией об игроках, имеющих повреждения – Ионове, Кузяеве и Антоне Миранчуке«, – сказал Черчесов.

«Уважаем выбор Комличенко, Соболева и Смолова». Черчесов высказался о трансферах игроков сборной