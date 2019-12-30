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    Черчесов: «Радует, что выступающие за рубежом россияне получают постоянную практику»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступления игроков национальной команды в иностранных чемпионатах.

    «Радует, что выступающие за рубежом футболисты, получают постоянную игровую практику. Головин уверенно играет за «Монако», Кудряшов в последнем матче «Антальяспор» отметился голевой передачей, впервые вышел в стартовом составе «Сельты» Федор Смолов.

    Ждем возвращения в строй Дениса Черышева, который уже тренируется в общей группе. Также наш медицинский штаб находится на связи с клубными врачами, поэтому мы располагаем всей необходимой информацией об игроках, имеющих повреждения – Ионове, Кузяеве и Антоне Миранчуке«, – сказал Черчесов.

    «Уважаем выбор Комличенко, Соболева и Смолова». Черчесов высказался о трансферах игроков сборной

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2229

      Борат 41 минуту назад

      ща ещё хряки кутепова в серию А продадут, а рассказова в бундеслигу !
      гы-гы

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