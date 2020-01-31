«Уважаем выбор Комличенко, Соболева и Смолова». Черчесов высказался о трансферах игроков сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переходы российских футболистов в зимнее трансферное окно.

«Сегодня мы с Мирославом Ромащенко, Гинтарасом Стауче и Владимиром Паниковым соберемся в Дохе, где в первой декаде февраля пройдет Кубок Матч Премьер с участием «Спартака», «Локомотива» и «Ростова». Затем планируем посетить контрольные матчи других клубов. Зимний период традиционно отличается тем, что именно в это время игроки могут менять клубы, и ряд футболистов уже это сделали.

Так получилось, что сразу три форварда, являющихся кандидатами в сборную, перешли в другие команды. Это Комличенко, Соболев и Смолов. Сразу скажу, что до переходов мы не общались с футболистами. Уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику.

Уже после трансфера в «Динамо» со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в РПЛ. Смолов наоборот покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев, в свою очередь, впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьезный вызов. Повторюсь, мы не давали футболистам рекомендаций, будем анализировать их выступления за «Динамо», «Сельту» и «Спартак».

Кстати, не стоит забывать и про Кудряшова, в начале января перешедшего из «Сочи» в «Антальяспор». Это уже его второй приход в турецкий чемпионат, и нас удовлетворяет, что Федор регулярно выходит на поле в своем новом клубе. Надеемся, что скоро поправится Денис Черышев, сейчас восстанавливающийся после травмы», – сказал Черчесов.