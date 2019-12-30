Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    «Уважаем выбор Комличенко, Соболева и Смолова». Черчесов высказался о трансферах игроков сборной

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переходы российских футболистов в зимнее трансферное окно.

    «Сегодня мы с Мирославом Ромащенко, Гинтарасом Стауче и Владимиром Паниковым соберемся в Дохе, где в первой декаде февраля пройдет Кубок Матч Премьер с участием «Спартака», «Локомотива» и «Ростова». Затем планируем посетить контрольные матчи других клубов. Зимний период традиционно отличается тем, что именно в это время игроки могут менять клубы, и ряд футболистов уже это сделали.

    Так получилось, что сразу три форварда, являющихся кандидатами в сборную, перешли в другие команды. Это Комличенко, Соболев и Смолов. Сразу скажу, что до переходов мы не общались с футболистами. Уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику.

    Уже после трансфера в «Динамо» со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в РПЛ. Смолов наоборот покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев, в свою очередь, впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьезный вызов. Повторюсь, мы не давали футболистам рекомендаций, будем анализировать их выступления за «Динамо», «Сельту» и «Спартак».

    Кстати, не стоит забывать и про Кудряшова, в начале января перешедшего из «Сочи» в «Антальяспор». Это уже его второй приход в турецкий чемпионат, и нас удовлетворяет, что Федор регулярно выходит на поле в своем новом клубе. Надеемся, что скоро поправится Денис Черышев, сейчас восстанавливающийся после травмы», – сказал Черчесов.

    • Николай Комличенко перешел из «Млады» в «Динамо», Александр Соболев – из «Крыльев» в «Спартак», Федор Смолов – из «Локо» в «Сельту».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1885

      Давид59 23 минуты назад

      Усатый забыл про ещё одного сборника, поменявшего Зенит на Зенит-2(а мог бы и вспомнить)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81437
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75306
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru