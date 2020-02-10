Главные новости дня. Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России, «Уфа» обновила логотип

Кинг: «Я верил, что трансфер в «Манчестер Юнайтед» случится. Он стал бы воплощением мечты».

До тюрьмы Кокорин получал в «Зените» 23 миллиона рублей в месяц. Сейчас – 12130 рублей.

Семак: «Цены на российских футболистов невероятные. Это следствие лимита».

«Уфа» обновила логотип.

Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России.

Superesportes: ЦСКА предложил 4 миллиона за защитника «Крузейро» Кака.

Куртуа признан лучшим игроком Ла Лиги в январе.

Джикия – о роли капитана: «Ребятам сразу сказал: вот мой номер, пишите и звоните в любое время».

Нашли самого грубого футболиста Европы, который постоянно бьет соперников по лицу (и руками, и ногами)