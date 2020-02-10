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  • Главные новости дня. Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России, «Уфа» обновила логотип

Главные новости дня. Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России, «Уфа» обновила логотип

10 февраля 2020, 22:54
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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sir_Alex
1581403958
Фу, ну и название!
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lipatov32
1581407007
Этот шарлотан скоро у страны название поменяет. Тинькоффроссия! Смех мля!
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mihail200606
1581411512
Тинькофф - обсос лига.. Теперь название чемпионата России..
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