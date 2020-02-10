До тюрьмы Кокорин получал в «Зените» 23 миллиона рублей в месяц. Сейчас – 12130 рублей

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплату форварда «Зенита» Александра Кокорина до попадания в тюрьму за избиение двух человек в Москве в октябре 2018 года. Сейчас игрок получает в клубе 12130 рублей.

«Футбольный рынок оценивает зенитовский контракт Кокорина дотюремного периода так: около 4 миллионов евро в год, то есть около 23 миллионов рублей в месяц», – написал Егоров в телеграме.