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    До тюрьмы Кокорин получал в «Зените» 23 миллиона рублей в месяц. Сейчас – 12130 рублей

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплату форварда «Зенита» Александра Кокорина до попадания в тюрьму за избиение двух человек в Москве в октябре 2018 года. Сейчас игрок получает в клубе 12130 рублей.

    «Футбольный рынок оценивает зенитовский контракт Кокорина дотюремного периода так: около 4 миллионов евро в год, то есть около 23 миллионов рублей в месяц», – написал Егоров в телеграме.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +21213

      VVM1964 2 минуты назад

      Господа модераторы , верните минусы - аларм , борат и со . заскучали без них )))

      0
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      Рейтинг: +13372

      slavutiq70 6 минут назад

      Получал и получал,,,писать больше не о чем ????

      0
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      Рейтинг: +5935

      BRO_football 19 минут назад

      Уверен, Кокорин не успел потратить около 276 миллионов рублей, которые он заработал за год пребывания в тюрьме. И жалеть его не надо. Денег на жизнь ему хватает.
      Ему предлагали уйти в Сочи на нормальную зарплату, но он отказался. Так что сам виноват.

      3
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      Рейтинг: +914

      Иван Петров 1986 37 минут назад

      Первая цифра ну очень завышена, а вторая нормальная - столько и должны получать футболеры в России.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21213

      VVM1964 > Иван Петров 1986 4 минуты назад

      Столько даже безработный не должен получать в качестве пособия .

      0
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      Рейтинг: +2346

      Alekxei Z. 40 минут назад

      Обе цифры не адекватные.

      1
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      Рейтинг: +1251

      altezzik > Alekxei Z. 7 минут назад

      Как и сам Кокорин и весь российский футбол.

      0
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      Рейтинг: +763

      Taps 1 час назад

      Мерзавец ...

      0
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      Рейтинг: -72

      Аденн 1 час назад

      Да, стыдно за бЗенит.

      4
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      Рейтинг: +2884

      dinar7777dinar 1 час назад

      Он даже на 12130 рублей не играет . Бестолочь .

      1
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      Рейтинг: +7371

      derrik2000 > dinar7777dinar 1 час назад

      ХДЕ это он не ИГРАЕТ???
      Играет!
      И ОТЛИЧНО ИГРАЕТ!
      Он в очень хорошей форме на сегодняшний день.
      Очень хочу, чтобы Кокошка опять блистал на поле.
      Но уже, конечно, не в Зените: там с ним просто безобразно поступили - как ноги вытерли.
      Захочет - за рубежом его любой отличный клуб, как говорится, с руками-ногами возьмёт.
      Не захочет за бугор - у Слуцкого точно заиграет "первой скрипкой".

      1
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      Рейтинг: +13

      boroda82 2 часа назад

      Не привыкать... Уже было 1,5 года режима экономии.....

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