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  • До тюрьмы Кокорин получал в «Зените» 23 миллиона рублей в месяц. Сейчас – 12130 рублей

До тюрьмы Кокорин получал в «Зените» 23 миллиона рублей в месяц. Сейчас – 12130 рублей

10 февраля 2020, 14:59
38

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплату форварда «Зенита» Александра Кокорина до попадания в тюрьму за избиение двух человек в Москве в октябре 2018 года. Сейчас игрок получает в клубе 12130 рублей.

«Футбольный рынок оценивает зенитовский контракт Кокорина дотюремного периода так: около 4 миллионов евро в год, то есть около 23 миллионов рублей в месяц», – написал Егоров в телеграме.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (38)
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dinar7777dinar
1581337948
Он даже на 12130 рублей не играет . Бестолочь .
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Иван Петров 1986
1581341446
Первая цифра ну очень завышена, а вторая нормальная - столько и должны получать футболеры в России.
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BRO_football
1581342501
Уверен, Кокорин не успел потратить около 276 миллионов рублей, которые он заработал за год пребывания в тюрьме. И жалеть его не надо. Денег на жизнь ему хватает. Ему предлагали уйти в Сочи на нормальную зарплату, но он отказался. Так что сам виноват.
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VVM1964
1581343559
Господа модераторы , верните минусы - аларм , борат и со . заскучали без них )))
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subbotaspartak
1581343835
У нас же не выборы в Госдуму, почему минусовать нельзя? Или борат купил "бомбардир", чтоб спустить в сортир.
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Mr Abdullaev
1581344210
23 лям в месяц за что
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paracetamol
1581345752
На туалетную бумагу хватает?
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Hektor 84
1581348924
Не вешайте народу лапшу на уши!!! Как платили так и платят.
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Hektor 84
1581349091
Иначе бы он уже разорвал контракт. для отвода глаз всякие уткины и Егоровы публикуют чушь о звонках от Кириенко и остальных.
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ААМ
1581351292
Это - мировой рекорд по стоимости махания стульями. Знай наших.
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