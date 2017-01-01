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    Нашли самого грубого футболиста Европы, который постоянно бьет соперников по лицу (и руками, и ногами)


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    Голосов: 2
    Сегодня, 17:45
    Новый Пепе?

    Сегодня все обсуждают курьезный автогол Фернандо Марсаля из матча «ПСЖ» – «Лион» (4:2). Защитник вколотил его в свои ворота со всей силы – так, будто бил по чужим.

    Мотайте на 4:10.

    В этом сезоне у Марсаля был еще один автогол – в матче с «Нантом» (0:1). Он бежал за соперником по флангу, выиграл у того позицию, но вместо того, чтобы выбить мяч, пнул его в свои ворота, перекинув вратаря.

    Но главная отличительная черта Марсаля не автоголы, а грубая игра. За карьеру (236 матчей) у него 57 желтых карточек и 10 красных.

    В этом сезоне у него два удаления. В матче против «Сент-Этьена» он схватил Будебузаза шею в своей штрафной; итог: удаление и пенальти. Но еще жестче было в игре против «Ниццы»: Марсаль прямой ногой ударил соперника по голове. Просто шок, смотрите:

    Качество скриншота пострадало из-за того, что болельщики зажгли файеры.

    Еще один грязный эпизод из 2017 года. Тогда Марсаль ударил по лицу лайнсмена, но даже не получил желтой.

    Вообще, Марсаль слишком часто лезет руками в лица людей на поле. Мы посмотрели все его фолы, которые лежат в открытом доступе:

    • Играя в Турции за «Газиантепспор», отмахнулся, попав пальцами в лицо соперника в матче против «Эскишехирспора» – красная карточка.

    • Еще один мерзкий поступок в матче «Амьен» – «Лион». Марсаль бежал рядом с соперником около своей штрафной, мяч был в другом месте – на фланге. Марсаль побежал к мячу, но зачем-то махнул рукой, ударив по лицу невинно бежащего соперника – красная.

    • Матч с «Сент-Этьеном» в этом сезоне. Марсаль получил желтую за отмашку рукой. Классика.

    • Пострадал даже Месси в этом розыгрыше Лиги чемпионов – Марсаль ударил его локтем по лицу и получил желтую.

    • Прошлый сезон, матч с «Генгамом» – желтая за удар плечом соперника.

    • 2018 год, игра против «Кана»: удар локтем в лицо – всего лишь желтая.

    • В игре с «Нанси» (2018 год) – снова высоко поднимает ногу (на уровне головы) и въезжает ей в лицо соперника. Желтая.

    И это всего лишь те эпизоды, которые прямо сейчас можно посмотреть. Страшно представить, сколько грубостей можно увидеть, если отсмотреть все фолы Марсаля за карьеру.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии3
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      Рейтинг: -635

      Вот оно чё Михалыч 24 минуты назад

      Валера завязывай из Марсаля демона делать.Ну бывает жёстко действует.Ну дык он же защитник.Там так и надо .Чтобы гол не получить.Вот и Серхио Рамос такой же.Тока Рамоса называют лучшим защитником всех времен и народов,. а Марсаля чуть ли не самым главным злодеем....
      Валера чо за х.....я?

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      Рейтинг: +176

      BellatrixBlack > Вот оно чё Михалыч 16 минут назад

      не, Маркал на самом деле и как защитник слаб, поэтому его грубая игра ничем не оправдывается. к сожалению, он играет из-за 2 травм основных фланговых защитников.

      как по мне Жуниньо и Гарсии в зимнее окно нужно было покупать кого то налево, потому что справа есть Рафа, которого еще жалко выкидывать совсем и тете- оба заменяют Дюбуа. А вот слева беда, нужен хороший резервист, а не этот чудак )))

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      Рейтинг: -635

      Вот оно чё Михалыч > BellatrixBlack 8 минут назад

      Не суди строго.Парень изо всех сил старается оградить ворота...Ну мож мастерства не хватает...Но задора и желания хватает....

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