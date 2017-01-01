Нашли самого грубого футболиста Европы, который постоянно бьет соперников по лицу (и руками, и ногами)

Новый Пепе?

Сегодня все обсуждают курьезный автогол Фернандо Марсаля из матча «ПСЖ» – «Лион» (4:2). Защитник вколотил его в свои ворота со всей силы – так, будто бил по чужим.

Мотайте на 4:10.

В этом сезоне у Марсаля был еще один автогол – в матче с «Нантом» (0:1). Он бежал за соперником по флангу, выиграл у того позицию, но вместо того, чтобы выбить мяч, пнул его в свои ворота, перекинув вратаря.

Но главная отличительная черта Марсаля не автоголы, а грубая игра. За карьеру (236 матчей) у него 57 желтых карточек и 10 красных.

В этом сезоне у него два удаления. В матче против «Сент-Этьена» он схватил Будебузаза шею в своей штрафной; итог: удаление и пенальти. Но еще жестче было в игре против «Ниццы»: Марсаль прямой ногой ударил соперника по голове. Просто шок, смотрите:

Качество скриншота пострадало из-за того, что болельщики зажгли файеры.

Еще один грязный эпизод из 2017 года. Тогда Марсаль ударил по лицу лайнсмена, но даже не получил желтой.

Вообще, Марсаль слишком часто лезет руками в лица людей на поле. Мы посмотрели все его фолы, которые лежат в открытом доступе:

• Играя в Турции за «Газиантепспор», отмахнулся, попав пальцами в лицо соперника в матче против «Эскишехирспора» – красная карточка.

• Еще один мерзкий поступок в матче «Амьен» – «Лион». Марсаль бежал рядом с соперником около своей штрафной, мяч был в другом месте – на фланге. Марсаль побежал к мячу, но зачем-то махнул рукой, ударив по лицу невинно бежащего соперника – красная.

• Матч с «Сент-Этьеном» в этом сезоне. Марсаль получил желтую за отмашку рукой. Классика.

• Пострадал даже Месси в этом розыгрыше Лиги чемпионов – Марсаль ударил его локтем по лицу и получил желтую.

• Прошлый сезон, матч с «Генгамом» – желтая за удар плечом соперника.

• 2018 год, игра против «Кана»: удар локтем в лицо – всего лишь желтая.

• В игре с «Нанси» (2018 год) – снова высоко поднимает ногу (на уровне головы) и въезжает ей в лицо соперника. Желтая.

И это всего лишь те эпизоды, которые прямо сейчас можно посмотреть. Страшно представить, сколько грубостей можно увидеть, если отсмотреть все фолы Марсаля за карьеру.

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