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  • «Лейпциг» – первая команда в сезоне Бундеслиги и Лиги чемпионов, сыгравшая против «Баварии» на ноль

«Лейпциг» – первая команда в сезоне Бундеслиги и Лиги чемпионов, сыгравшая против «Баварии» на ноль

10 февраля 2020, 13:07
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Матч 21-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Лейпцигом» завершился вничью (0:0). Команда Юлиана Нагельсмана стала первой в сезоне чемпионата Германии и Лиги чемпионов, сумевшей не пропустить от баварцев.

«Лейпциг» впервые в истории не проиграл на «Альянц-Арене». Команда из Лейпцига впервые в истории своих выступлений в Бундеслиге ни разу не попала в створ.

  • «Лейпциг» выступает в высшем немецком дивизионе с 2016 года.
  • «Бавария» лидирует в таблице Бундеслиги, «Лейпциг» идет вторым.
  • Обе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся с английскими клубами – «Челси» и «Тоттенхэмом» соответственно.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария РБ Лейпциг
Комментарии (1)
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PNZ1985
1581340661
а могли и 2:2 и 3:1 , случайность
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