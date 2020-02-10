«Лейпциг» – первая команда в сезоне Бундеслиги и Лиги чемпионов, сыгравшая против «Баварии» на ноль

Матч 21-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Лейпцигом» завершился вничью (0:0). Команда Юлиана Нагельсмана стала первой в сезоне чемпионата Германии и Лиги чемпионов, сумевшей не пропустить от баварцев.
«Лейпциг» впервые в истории не проиграл на «Альянц-Арене». Команда из Лейпцига впервые в истории своих выступлений в Бундеслиге ни разу не попала в створ.
- «Лейпциг» выступает в высшем немецком дивизионе с 2016 года.
- «Бавария» лидирует в таблице Бундеслиги, «Лейпциг» идет вторым.
- Обе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся с английскими клубами – «Челси» и «Тоттенхэмом» соответственно.
Источник: Бомбардир.ру