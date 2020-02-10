«Лейпциг» – первая команда в сезоне Бундеслиги и Лиги чемпионов, сыгравшая против «Баварии» на ноль

Матч 21-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Лейпцигом» завершился вничью (0:0). Команда Юлиана Нагельсмана стала первой в сезоне чемпионата Германии и Лиги чемпионов, сумевшей не пропустить от баварцев.

«Лейпциг» впервые в истории не проиграл на «Альянц-Арене». Команда из Лейпцига впервые в истории своих выступлений в Бундеслиге ни разу не попала в створ.