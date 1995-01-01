Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Бундеслига. «Бавария» дома сыграет с «РБ Лейпциг»

    Сегодня, 9 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг».

    Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Соперники уже встречались друг с другом в 4-м туре текущего чемпионата – тогда встреча завершилась ничьей 1:1.

    В турнирной таблице Бундеслиги команда Ханса-Дитера Флика занимает первое место по итогам 20 туров, а команда Юлиана Нагельсмана – второе.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «РБ Лейпциг».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +120

      mama1991 2 часа назад

      лепцыг б л я )))))) клоуны....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75420
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru