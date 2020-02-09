Бундеслига. «Бавария» дома сыграет с «РБ Лейпциг»

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени.

Соперники уже встречались друг с другом в 4-м туре текущего чемпионата – тогда встреча завершилась ничьей 1:1.

В турнирной таблице Бундеслиги команда Ханса-Дитера Флика занимает первое место по итогам 20 туров, а команда Юлиана Нагельсмана – второе.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «РБ Лейпциг».