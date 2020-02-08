Sky Sports: Месси останется в «Барселоне», несмотря на конфликт с Абидалем

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не собирается покидать клуб, утверждает Sky Sports.

По информации источника, аргентинец намерен, как минимум, отработать до конца действующий контракт, который рассчитан до 2021 года.

Более того, 32-летний форвард готов обсудить с руководством каталонцев подписание нового соглашения.

Ранее на фоне конфликта со спортивным директором «Барсы» Эриком Абидалем появилась информация о возможном уходе Месси из клуба.