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  • Sky Sports: Месси останется в «Барселоне», несмотря на конфликт с Абидалем

Sky Sports: Месси останется в «Барселоне», несмотря на конфликт с Абидалем

8 февраля 2020, 08:36
6

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не собирается покидать клуб, утверждает Sky Sports.

По информации источника, аргентинец намерен, как минимум, отработать до конца действующий контракт, который рассчитан до 2021 года.

Более того, 32-летний форвард готов обсудить с руководством каталонцев подписание нового соглашения.

Ранее на фоне конфликта со спортивным директором «Барсы» Эриком Абидалем появилась информация о возможном уходе Месси из клуба.

  • В текущем сезоне нападающий забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 25 матчах.
  • Месси имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов, если сам этого захочет.

Источник: Sky Sports
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (6)
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Aleksey!
1581143460
Неужели не скучно в одном клубе всю жизнь играть. И как можно сравнить его с Роналдо, который свои умения доказал в нескольких лигах Европы.
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Maxi_7
1581151184
Наверное не правильно перевели...в оригинале, скорее, звучало так - "Абидалю позволили остаться в Барселоне, несмотря на конфликт с Месси".)
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Cules2013
1581154241
Боже, какая дешёвая желтуха. Месси думал бы об уходе из Барсы из-за мелкой словесной перепалки с Абидалем? Я не могу))))) Ещё тупее причины не смогли придумать? Если Месси куда и уйдёт, то только под конец карьеры, который ещё неизвестно когда будет вообще.
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nelez
1581154317
А что он будет делать покидая барсы? Станет обычным средняком.Его игра подстроена под барселоны.5-6 лет ранше еще был шанс.А теперь он вынужден просто доиграть.
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Barçist
1581158690
Всегда ценна верность клубу,поэтому когда речь идёт о таких,как Тэрри,Гиггз, Тотти эти же самые пишут,круто,легенды клубов.Так оно и есть.
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zigbert
1581183496
Настоящие легенды не покидают свой клуб в трудную минуту.
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