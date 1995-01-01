Sky Sports: Месси останется в «Барселоне», несмотря на конфликт с Абидалем

Неужели не скучно в одном клубе всю жизнь играть. И как можно сравнить его с Роналдо, который свои умения доказал в нескольких лигах Европы.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не собирается покидать клуб, утверждает Sky Sports.
По информации источника, аргентинец намерен, как минимум, отработать до конца действующий контракт, который рассчитан до 2021 года.
Более того, 32-летний форвард готов обсудить с руководством каталонцев подписание нового соглашения.
Ранее на фоне конфликта со спортивным директором «Барсы» Эриком Абидалем появилась информация о возможном уходе Месси из клуба.
- В текущем сезоне нападающий забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 25 матчах.
- Месси имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов, если сам этого захочет.