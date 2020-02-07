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    «Манчестер Юнайтед» подал жалобу на The Sun. В клубе считают, что издание имело возможность предотвратить нападение на дом Вудворда

    Юридический отдел «Манчестер Юнайтед» написал официальную жалобу на издание The Sun, обвинив его в том, что оно не предотвратило январское нападение на дом вице-президента клуба, хотя заранее знало о намеченной акции. Бумага на газету подана в Независимую организацию по стандартам прессы.

    «Газета имела предварительное уведомление о произошедшем. На месте событий присутствовал журналист издания. Он не только не сообщил о готовящемся преступлении, но своим присутствием поощрял нападавших. Это явное нарушение журналистской этики», – считают в «Юнайтед».

    • Болельщики клуба бросали на территорию дома файеры и дымовые шашки, а также разлили краску у ворот.
    • Во время одного из последних матчей вице-президенту Эду Вудворду угрожали расправой.
    • «Юнайтед» в АПЛ идет седьмым.

    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    07.02.2020 23:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2639

      zatonn 1 час назад

      Хотите предотвратить нападение на Вудворта, найдите Минский ОМОН, возьмут за работу недорого, зато надёжно

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