«Манчестер Юнайтед» подал жалобу на The Sun. В клубе считают, что издание имело возможность предотвратить нападение на дом Вудворда

Юридический отдел «Манчестер Юнайтед» написал официальную жалобу на издание The Sun, обвинив его в том, что оно не предотвратило январское нападение на дом вице-президента клуба, хотя заранее знало о намеченной акции. Бумага на газету подана в Независимую организацию по стандартам прессы.
«Газета имела предварительное уведомление о произошедшем. На месте событий присутствовал журналист издания. Он не только не сообщил о готовящемся преступлении, но своим присутствием поощрял нападавших. Это явное нарушение журналистской этики», – считают в «Юнайтед».
- Болельщики клуба бросали на территорию дома файеры и дымовые шашки, а также разлили краску у ворот.
- Во время одного из последних матчей вице-президенту Эду Вудворду угрожали расправой.
- «Юнайтед» в АПЛ идет седьмым.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»