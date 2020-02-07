«Манчестер Юнайтед» подал жалобу на The Sun. В клубе считают, что издание имело возможность предотвратить нападение на дом Вудворда

Юридический отдел «Манчестер Юнайтед» написал официальную жалобу на издание The Sun, обвинив его в том, что оно не предотвратило январское нападение на дом вице-президента клуба, хотя заранее знало о намеченной акции. Бумага на газету подана в Независимую организацию по стандартам прессы.

«Газета имела предварительное уведомление о произошедшем. На месте событий присутствовал журналист издания. Он не только не сообщил о готовящемся преступлении, но своим присутствием поощрял нападавших. Это явное нарушение журналистской этики», – считают в «Юнайтед».