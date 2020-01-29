Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба. Они кидали файеры и дымовые шашки

На дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда совершено нападение. Видео доступно ниже. Фанаты кричали: «Вудворд должен умереть».
Болельщики клуба бросали на территорию дома файеры и дымовые шашки, а также разлили краску у ворот. Жилье Вудворда находится в графстве Чешир. В клубе подтвердили факт нападения.
- Во время последнего матча «Юнайтед» фанаты угрожали Вудворду расправой.
- Команда в АПЛ идет пятой, на шесть очков отставая от зоны Лиги чемпионов.
- В 22:45 по Москве «Юнайтед» начнет матч против «Манчестер Сити».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Goal