Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба. Они кидали файеры и дымовые шашки

На дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда совершено нападение. Видео доступно ниже. Фанаты кричали: «Вудворд должен умереть».

Болельщики клуба бросали на территорию дома файеры и дымовые шашки, а также разлили краску у ворот. Жилье Вудворда находится в графстве Чешир. В клубе подтвердили факт нападения.

Во время последнего матча «Юнайтед» фанаты угрожали Вудворду расправой.

Команда в АПЛ идет пятой, на шесть очков отставая от зоны Лиги чемпионов.

В 22:45 по Москве «Юнайтед» начнет матч против «Манчестер Сити».