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  • Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба. Они кидали файеры и дымовые шашки

Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба. Они кидали файеры и дымовые шашки

29 января 2020, 06:13
6

На дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда совершено нападение. Видео доступно ниже. Фанаты кричали: «Вудворд должен умереть».

Болельщики клуба бросали на территорию дома файеры и дымовые шашки, а также разлили краску у ворот. Жилье Вудворда находится в графстве Чешир. В клубе подтвердили факт нападения.

  • Во время последнего матча «Юнайтед» фанаты угрожали Вудворду расправой.
  • Команда в АПЛ идет пятой, на шесть очков отставая от зоны Лиги чемпионов.
  • В 22:45 по Москве «Юнайтед» начнет матч против «Манчестер Сити».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Goal
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (6)
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egor tikhonov
1580307143
чё за херня-по жизни мясной,по любви к футболу англия М.Ю.,по италии Ван Бастен,Гуллит,потом Шева...и все три клуба ща в геморое...жизнь в геморое...так всегда должно быть?
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