Десять побед, десять ничьих, десять поражений – статистика «Дерби Каунти» в сезоне Чемпионшипа

После 30 туров Чемпионшипа «Дерби Каунти» имеет равные показатели по соотношению исходов матчей: десять побед, десять ничьих и столько же поражений. В таблице команда идет 13-й.
В январе за «Дерби Каунти» начал выступать играющий тренер Уэйн Руни. Должность менеджера занимает бывший футболист сборной Голландии Филипп Коку.
- «Дерби Каунти» отстает на десять очков от зоны плей-офф за место в АПЛ.
- Последний раз в АПЛ команда играла в сезоне-2007/08.
- Лидирует в Чемпионшипе «Вест Бромвич».
Источник: Бомбардир.ру