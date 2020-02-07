Десять побед, десять ничьих, десять поражений – статистика «Дерби Каунти» в сезоне Чемпионшипа

После 30 туров Чемпионшипа «Дерби Каунти» имеет равные показатели по соотношению исходов матчей: десять побед, десять ничьих и столько же поражений. В таблице команда идет 13-й.

В январе за «Дерби Каунти» начал выступать играющий тренер Уэйн Руни. Должность менеджера занимает бывший футболист сборной Голландии Филипп Коку.