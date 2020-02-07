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  • Десять побед, десять ничьих, десять поражений – статистика «Дерби Каунти» в сезоне Чемпионшипа

Десять побед, десять ничьих, десять поражений – статистика «Дерби Каунти» в сезоне Чемпионшипа

7 февраля 2020, 19:44

После 30 туров Чемпионшипа «Дерби Каунти» имеет равные показатели по соотношению исходов матчей: десять побед, десять ничьих и столько же поражений. В таблице команда идет 13-й.

В январе за «Дерби Каунти» начал выступать играющий тренер Уэйн Руни. Должность менеджера занимает бывший футболист сборной Голландии Филипп Коку.

  • «Дерби Каунти» отстает на десять очков от зоны плей-офф за место в АПЛ.
  • Последний раз в АПЛ команда играла в сезоне-2007/08.
  • Лидирует в Чемпионшипе «Вест Бромвич».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Дерби Каунти
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