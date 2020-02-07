Mirror: «Арсенал» хочет дать должность Венгеру, чтобы сплотить болельщиков

Руководство «Арсенала» хочет вернуть в клуб бывшего главного тренера Арсена Венгера, предоставив ему одну из должностей. По мнению лондонцев, это сплотит болельщиков и улучшит атмосферу.

Англичане уже выходили на контакт с Венгером по поводу его возвращения. С момента ухода из команды в 2018 году француз ни в одном клубе не работал.