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  • Mirror: «Арсенал» хочет дать должность Венгеру, чтобы сплотить болельщиков

Mirror: «Арсенал» хочет дать должность Венгеру, чтобы сплотить болельщиков

7 февраля 2020, 01:41
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Руководство «Арсенала» хочет вернуть в клуб бывшего главного тренера Арсена Венгера, предоставив ему одну из должностей. По мнению лондонцев, это сплотит болельщиков и улучшит атмосферу.

Англичане уже выходили на контакт с Венгером по поводу его возвращения. С момента ухода из команды в 2018 году француз ни в одном клубе не работал.

  • Ранее Венгер анонсировал, что вернется в футбол в качестве тренера.
  • Француз тренировал «Арсенал» с 1996 года.
  • Сейчас лондонцы в АПЛ идут десятыми.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (1)
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DeStar
1581034768
может денег тренеру на игроков? или руководство уже просто смирилось что арсенал это уже просто середняк апл? до ливера и сити им далеко, ттх имеет лучше результаты, хоть и без троффев, но когда там арсенал в финале лч играл то? .. челси тоже держится,... а арсенал только катится вниз. и казалось бы обамеянг, лаказет, пепе, вполне не плохие трансферы могут проворачивать.. но не хватает все-равно нормальных игроков.
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