Глава «Ливерпуля» – о результатах команды: «В ближайшее время вряд ли кто-то повторит подобное. Нужно благодарить Клоппа»

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер прокомментировал результаты команды. Ливерпульцы не проигрывают в АПЛ с января прошлого года.

«Хочется ущипнуть себя, но еще мы ничего не выиграли. Нужно наслаждаться происходящим, наши результаты впечатляют. В ближайшее время вряд ли кто-то повторит подобное, потому что уровень конкуренции в лиге очень высок. «Ливерпуль» сейчас каждую неделю играет на пике, нужно благодарить Юргена Клоппа», – считает Вернер.