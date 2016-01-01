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    Глава «Ливерпуля» – о результатах команды: «В ближайшее время вряд ли кто-то повторит подобное. Нужно благодарить Клоппа»

    Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер прокомментировал результаты команды. Ливерпульцы не проигрывают в АПЛ с января прошлого года.

    «Хочется ущипнуть себя, но еще мы ничего не выиграли. Нужно наслаждаться происходящим, наши результаты впечатляют. В ближайшее время вряд ли кто-то повторит подобное, потому что уровень конкуренции в лиге очень высок. «Ливерпуль» сейчас каждую неделю играет на пике, нужно благодарить Юргена Клоппа», – считает Вернер.

    • «Ливерпуль» лидирует в лиге с 22-очковым преимуществом.
    • Команде осталось шесть побед до чемпионства.
    • «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов.

    Источник: Goal

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