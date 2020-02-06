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    Защитник «Аталанты» Хатебур: «Игра с «Валенсией» будет прекрасной»

    Футболист «Аталанты» Ханс Хатебур поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии». Встреча состоится 19 февраля в Бергамо.

    «Впереди важный месяц, нам предстоит домашний матч против «Ромы». Но важнее будет игра против «Валенсии», она будет прекрасной», – считает голландец.

    • «Аталанты» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая вышла в плей-офф с тремя поражениями в группе.
    • В Серии А команда идет четвертой – в зоне Лиги чемпионов.
    • Хатебур в сезоне чемпионата Италии сделал три результативных паса.

    Источник: Football Italia

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    06.02.2020 23:34
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