Защитник «Аталанты» Хатебур: «Игра с «Валенсией» будет прекрасной»

Футболист «Аталанты» Ханс Хатебур поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии». Встреча состоится 19 февраля в Бергамо.
«Впереди важный месяц, нам предстоит домашний матч против «Ромы». Но важнее будет игра против «Валенсии», она будет прекрасной», – считает голландец.
- «Аталанты» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая вышла в плей-офф с тремя поражениями в группе.
- В Серии А команда идет четвертой – в зоне Лиги чемпионов.
- Хатебур в сезоне чемпионата Италии сделал три результативных паса.
Источник: Football Italia