Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защитник «Аталанты» Хатебур: «Игра с «Валенсией» будет прекрасной»

Защитник «Аталанты» Хатебур: «Игра с «Валенсией» будет прекрасной»

6 февраля 2020, 23:34

Футболист «Аталанты» Ханс Хатебур поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии». Встреча состоится 19 февраля в Бергамо.

«Впереди важный месяц, нам предстоит домашний матч против «Ромы». Но важнее будет игра против «Валенсии», она будет прекрасной», – считает голландец.

  • «Аталанты» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая вышла в плей-офф с тремя поражениями в группе.
  • В Серии А команда идет четвертой – в зоне Лиги чемпионов.
  • Хатебур в сезоне чемпионата Италии сделал три результативных паса.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лига чемпионов Валенсия Аталанта Хатебур Ханс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+