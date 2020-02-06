Защитник «Аталанты» Хатебур: «Игра с «Валенсией» будет прекрасной»

Футболист «Аталанты» Ханс Хатебур поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии». Встреча состоится 19 февраля в Бергамо.

«Впереди важный месяц, нам предстоит домашний матч против «Ромы». Но важнее будет игра против «Валенсии», она будет прекрасной», – считает голландец.