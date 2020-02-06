«Барселона»: Дембеле прооперируют в Финляндии

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле перенесет операцию из-за травмы, полученной на тренировке.
Как сообщает официальный сайт клуба, операция пройдет 11 февраля в Финляндии.
- У 22-летнего футболиста был диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра.
- По информации Mundo Deportivo, Дембеле уже получал аналогичную травму в 2017 году и тогда пропустил около четырех месяцев.
- В последний раз нападающий выходил на поле 27 ноября.
- В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» девять матчей и забил один гол.
У Усмана Дембеле разрыв сухожилия в бедре. Он рискует пропустить остаток сезона
Источник: Официальный сайт «Барселоны»