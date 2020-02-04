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    «Барселона»: Дембеле прооперируют в Финляндии

    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле перенесет операцию из-за травмы, полученной на тренировке.

    Как сообщает официальный сайт клуба, операция пройдет 11 февраля в Финляндии.

    • У 22-летнего футболиста был диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра.
    • По информации Mundo Deportivo, Дембеле уже получал аналогичную травму в 2017 году и тогда пропустил около четырех месяцев.
    • В последний раз нападающий выходил на поле 27 ноября.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» девять матчей и забил один гол.

    У Усмана Дембеле разрыв сухожилия в бедре. Он рискует пропустить остаток сезона

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +37156

      portero 58 минут назад

      Финляндия это чтоб режим соблюдал, там ведь холодно.

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