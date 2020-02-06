Гончаренко – о Шкурине и Караеве: «Если нападающие забивают, это всегда хорошо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги товарищеских матчей команды в среду.

— Виктор Михайлович, в Кампоаморе завершился большой футбольный день. Что скажете по вечерней игре, в которой принимал участие состав, на данный момент близкий к основному?

— Мне такие матчи и очень нравятся, и одновременно нет. Соперник нас встречал очень высоко и агрессивно, нам было тяжело начинать атаки. Если мы хорошо проходили первую линию прессинга соперника, создавали опасные моменты. Для этого нужно было делать очень качественные передачи. 90 минут все сыграли в хорошем ритме, в начале второго тайма выручил Игорь. Инициативой, возможно, чуть больше владел соперник, но игровых моментов больше было у нас.

— В утреннем поединке свои первые мячи забили Шкурин и Караев, как оцените их действия и игру команды?

— Утром был немножко другой матч, иная атмосфера, соперник позволял играть в другом ритме. Но если нападающие забивают, это всегда хорошо, – сказал Гончаренко.