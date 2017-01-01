Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Гончаренко – о Шкурине и Караеве: «Если нападающие забивают, это всегда хорошо»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги товарищеских матчей команды в среду.

    — Виктор Михайлович, в Кампоаморе завершился большой футбольный день. Что скажете по вечерней игре, в которой принимал участие состав, на данный момент близкий к основному?

    — Мне такие матчи и очень нравятся, и одновременно нет. Соперник нас встречал очень высоко и агрессивно, нам было тяжело начинать атаки. Если мы хорошо проходили первую линию прессинга соперника, создавали опасные моменты. Для этого нужно было делать очень качественные передачи. 90 минут все сыграли в хорошем ритме, в начале второго тайма выручил Игорь. Инициативой, возможно, чуть больше владел соперник, но игровых моментов больше было у нас.

    — В утреннем поединке свои первые мячи забили Шкурин и Караев, как оцените их действия и игру команды?

    — Утром был немножко другой матч, иная атмосфера, соперник позволял играть в другом ритме. Но если нападающие забивают, это всегда хорошо, – сказал Гончаренко.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru