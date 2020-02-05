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«Краснодар» создал женскую команду

5 февраля 2020, 09:35
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«Краснодар» на официальном сайте объявил о создании женской команды.

«Это для нас немного непривычно, и нам понадобилось время для принятия такого решения. Учитывая темпы развития женского футбола в мире и его возросшую популярность, мы согласились финансировать женскую футбольную команду.

Мы уверены, что условия для тренировок вновь созданной команды, инфраструктура и все остальное будут на уровне других команд ФК «Краснодар». С осени, при наличии мест, мы планируем начать набор девочек, желающих заниматься футболом, в филиалы Академии ФК «Краснодар».

Мы надеемся, что женская команда ФК «Краснодар» уже в апреле этого года сможет принять участие в Первенстве России по футболу среди женских команд. Ждем болельщиков на трибунах, чтобы поддержать наших девушек», – сообщается на сайте клуба.

  • Ранее о создании женского футбольного клуба объявил «Зенит».

Источник: Официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (2)
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acor94
1580886513
Это все хорошо. Но где отдельные клубы для геев, негров и прочих угнетенных меньшинств? Что за дискриминация?
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