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    «Краснодар» создал женскую команду

    «Краснодар» на официальном сайте объявил о создании женской команды.

    «Это для нас немного непривычно, и нам понадобилось время для принятия такого решения. Учитывая темпы развития женского футбола в мире и его возросшую популярность, мы согласились финансировать женскую футбольную команду.

    Мы уверены, что условия для тренировок вновь созданной команды, инфраструктура и все остальное будут на уровне других команд ФК «Краснодар». С осени, при наличии мест, мы планируем начать набор девочек, желающих заниматься футболом, в филиалы Академии ФК «Краснодар».

    Мы надеемся, что женская команда ФК «Краснодар» уже в апреле этого года сможет принять участие в Первенстве России по футболу среди женских команд. Ждем болельщиков на трибунах, чтобы поддержать наших девушек», – сообщается на сайте клуба.

    • Ранее о создании женского футбольного клуба объявил «Зенит».

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      acor94 1 час назад

      Это все хорошо. Но где отдельные клубы для геев, негров и прочих угнетенных меньшинств? Что за дискриминация?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2056

      Борат > acor94 1 час назад

      Уже есть такой клуб в котором все они собраны - это СПАРТАК !
      гыгыгыгыггы

      -1
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