«Краснодар» создал женскую команду

«Краснодар» на официальном сайте объявил о создании женской команды.

«Это для нас немного непривычно, и нам понадобилось время для принятия такого решения. Учитывая темпы развития женского футбола в мире и его возросшую популярность, мы согласились финансировать женскую футбольную команду.

Мы уверены, что условия для тренировок вновь созданной команды, инфраструктура и все остальное будут на уровне других команд ФК «Краснодар». С осени, при наличии мест, мы планируем начать набор девочек, желающих заниматься футболом, в филиалы Академии ФК «Краснодар».

Мы надеемся, что женская команда ФК «Краснодар» уже в апреле этого года сможет принять участие в Первенстве России по футболу среди женских команд. Ждем болельщиков на трибунах, чтобы поддержать наших девушек», – сообщается на сайте клуба.