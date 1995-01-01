Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    «Манчестер Юнайтед» усилит охрану Вудворда во время домашних матчей

    «Манчестер Юнайтед» усилит меры безопасности вице-президента клуба Эда Вудворда.

    В матче 1/16 финала Кубка Англии против «Транмера» (6:0) болельщики манкунианцев выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Вудворда, желая ему смерти.

    Затем фанаты напали на дом функционера, бросая файеры.

    Как сообщает The Times, после этих инцидентов руководство «МЮ» решило усилить охрану Вудворда клуба во время матчей на «Олд Траффорд».

    • Вудворд начал работу в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.
    • Сейчас команда занимает седьмое место в АПЛ.

    Болельщики «МЮ» скандировали: «Ненавидим Глейзеров» и «Вудворд умрет» во время матча с «Транмером»

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81450
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75381
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru