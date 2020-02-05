«Манчестер Юнайтед» усилит охрану Вудворда во время домашних матчей

«Манчестер Юнайтед» усилит меры безопасности вице-президента клуба Эда Вудворда.

В матче 1/16 финала Кубка Англии против «Транмера» (6:0) болельщики манкунианцев выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Вудворда, желая ему смерти.

Затем фанаты напали на дом функционера, бросая файеры.

Как сообщает The Times, после этих инцидентов руководство «МЮ» решило усилить охрану Вудворда клуба во время матчей на «Олд Траффорд».

Вудворд начал работу в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.

Сейчас команда занимает седьмое место в АПЛ.

Болельщики «МЮ» скандировали: «Ненавидим Глейзеров» и «Вудворд умрет» во время матча с «Транмером»