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  • «Манчестер Юнайтед» усилит охрану Вудворда во время домашних матчей

«Манчестер Юнайтед» усилит охрану Вудворда во время домашних матчей

5 февраля 2020, 08:53
2

«Манчестер Юнайтед» усилит меры безопасности вице-президента клуба Эда Вудворда.

В матче 1/16 финала Кубка Англии против «Транмера» (6:0) болельщики манкунианцев выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Вудворда, желая ему смерти.

Затем фанаты напали на дом функционера, бросая файеры.

Как сообщает The Times, после этих инцидентов руководство «МЮ» решило усилить охрану Вудворда клуба во время матчей на «Олд Траффорд».

  • Вудворд начал работу в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.
  • Сейчас команда занимает седьмое место в АПЛ.

Болельщики «МЮ» скандировали: «Ненавидим Глейзеров» и «Вудворд умрет» во время матча с «Транмером»

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (2)
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Hala Madrid
1580888610
Охранять своего же от своих же болельщиков, это всё равно, что президент, который огорождается от своего же народа. Хотя.......
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Danish Dynamite
1580910281
Главные акционеры - америкосы. Вякнуть Европа против своей же бывшей колонии боится. Прям как у нас...
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