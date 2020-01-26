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  • Болельщики «МЮ» скандировали: «Ненавидим Глейзеров» и «Вудворд умрет» во время матча с «Транмером»

Болельщики «МЮ» скандировали: «Ненавидим Глейзеров» и «Вудворд умрет» во время матча с «Транмером»

26 января 2020, 20:13

«Манчестер Юнайтед» матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил на выезде «Транмер» – 6:0.

Болельщики гостей по ходу игры выражали свое недовольство в адрес семьи Глейзеров, которая владеет «МЮ», а также вице-президента клуба Эда Вудворда.

Фанаты скандировали: «Эд Вудворд умрет», «Любим «Юнайтед», ненавидим Глейзеров».

  • Ранее сообщалось, что болельщики «МЮ» приняли решение покинуть стадион в игре с «Вулверхэмптоном» в знак протеста против Глейзеров.
  • Глейзеры купили «Манчестер Юнайтед» в 2005 году.

Матч «Манчестер Юнайтед» в Кубке – боевик. Играли в грязи, отвечали вратарю-болельщику «Манчестер Сити», так еще и Лингард забил

Источник: Твиттер Саймона Стоуна

Саймон Стоун – журналист BBC. Аудитория в твиттере – 125 тысяч человек.

Англия. Кубок Манчестер Юнайтед
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