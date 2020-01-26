Болельщики «МЮ» скандировали: «Ненавидим Глейзеров» и «Вудворд умрет» во время матча с «Транмером»

«Манчестер Юнайтед» матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил на выезде «Транмер» – 6:0.

Болельщики гостей по ходу игры выражали свое недовольство в адрес семьи Глейзеров, которая владеет «МЮ», а также вице-президента клуба Эда Вудворда.

Фанаты скандировали: «Эд Вудворд умрет», «Любим «Юнайтед», ненавидим Глейзеров».

Ранее сообщалось, что болельщики «МЮ» приняли решение покинуть стадион в игре с «Вулверхэмптоном» в знак протеста против Глейзеров.

Глейзеры купили «Манчестер Юнайтед» в 2005 году.

Матч «Манчестер Юнайтед» в Кубке – боевик. Играли в грязи, отвечали вратарю-болельщику «Манчестер Сити», так еще и Лингард забил