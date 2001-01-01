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    Болельщики «МЮ» скандировали: «Ненавидим Глейзеров» и «Вудворд умрет» во время матча с «Транмером»

    «Манчестер Юнайтед» матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил на выезде «Транмер» – 6:0.

    Болельщики гостей по ходу игры выражали свое недовольство в адрес семьи Глейзеров, которая владеет «МЮ», а также вице-президента клуба Эда Вудворда.

    Фанаты скандировали: «Эд Вудворд умрет», «Любим «Юнайтед», ненавидим Глейзеров».

    • Ранее сообщалось, что болельщики «МЮ» приняли решение покинуть стадион в игре с «Вулверхэмптоном» в знак протеста против Глейзеров.
    • Глейзеры купили «Манчестер Юнайтед» в 2005 году.

    Матч «Манчестер Юнайтед» в Кубке – боевик. Играли в грязи, отвечали вратарю-болельщику «Манчестер Сити», так еще и Лингард забил

    Источник: Твиттер Саймона Стоуна

    Саймон Стоун – журналист BBC. Аудитория в твиттере – 125 тысяч человек.

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    Сегодня, 20:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9254

      KLIM777 1 час назад

      какие мудаки! Клуб каждый год покупает игроков, они недовольны еще. Да игроки стали шлаком, всякое бывает

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