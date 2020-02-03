Уткин – о зарплате Кокорина в «Зените»: «У меня возникла только одна реакция на эту тему: ну, бомжи»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин в очередной раз высказался насчет зарплаты нападающего Александра Кокорина в «Зените».

«Я бы и хотел промолчать, но на этой неделе Кокорин стал давать комментарии. Его попросили прокомментировать то, что я сказал – что у него зарплата по контракту 20 тысяч рублей в месяц. И Саня сказал, что я ему еще накинул. У меня возникла только одна реакция на эту тему. Ну что сказать. Понимаете, такие доходы. Ну, бомжи», – сказал Уткин.