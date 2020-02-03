Уткин – о зарплате Кокорина в «Зените»: «У меня возникла только одна реакция на эту тему: ну, бомжи»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин в очередной раз высказался насчет зарплаты нападающего Александра Кокорина в «Зените».
«Я бы и хотел промолчать, но на этой неделе Кокорин стал давать комментарии. Его попросили прокомментировать то, что я сказал – что у него зарплата по контракту 20 тысяч рублей в месяц. И Саня сказал, что я ему еще накинул. У меня возникла только одна реакция на эту тему. Ну что сказать. Понимаете, такие доходы. Ну, бомжи», – сказал Уткин.
- В сентябре прошлого года после выхода из тюрьмы Кокорин заключит с «Зенитом» контракт до конца сезона.
- По информации РБК, футболист зарабатывает в петербургском клубе 12130 рублей.
- В январе об аренде форварда объявил «Сочи», но тот отказался менять команду, после чего был отправлен в дубль.
Источник: YouTube-канал Василия Уткина