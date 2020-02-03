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  • Уткин – о зарплате Кокорина в «Зените»: «У меня возникла только одна реакция на эту тему: ну, бомжи»

Уткин – о зарплате Кокорина в «Зените»: «У меня возникла только одна реакция на эту тему: ну, бомжи»

3 февраля 2020, 21:59
10

Журналист и видеоблогер Василий Уткин в очередной раз высказался насчет зарплаты нападающего Александра Кокорина в «Зените».

«Я бы и хотел промолчать, но на этой неделе Кокорин стал давать комментарии. Его попросили прокомментировать то, что я сказал – что у него зарплата по контракту 20 тысяч рублей в месяц. И Саня сказал, что я ему еще накинул. У меня возникла только одна реакция на эту тему. Ну что сказать. Понимаете, такие доходы. Ну, бомжи», – сказал Уткин.

  • В сентябре прошлого года после выхода из тюрьмы Кокорин заключит с «Зенитом» контракт до конца сезона.
  • По информации РБК, футболист зарабатывает в петербургском клубе 12130 рублей.
  • В январе об аренде форварда объявил «Сочи», но тот отказался менять команду, после чего был отправлен в дубль.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Уткин Василий
Комментарии (10)
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Viper for CSKA
1580757122
Василий, зачем оскорблять бомжей? Этим несчастным и так крайне тяжело, а вы им ещё сходство с творящим очередной произвол руководством Зенита в вину вменяете. Нехорошо это.
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3a zenit
1580757519
выгнали кря как собаку со всех тв и радио,понятно почему,дерьмо.
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Kollljan
1580757813
Васе и таких бабок не видать никогда.
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Давид59
1580759300
Вася, вроде защищать взялся Кокорина. Так вместо ругани (ну,бомжи) лучше бы похвалил Сашу, который в своё время заявил: готов за Зенит играть бесплатно
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DeStar
1580760049
Кто нибудь помнит или знает? ведь скорее всего пока коко чалился ему платили зп, верно? или нет? если платили пока он сидел , то вполне логично, он вышел ему и предвъявили в стиле " ты думал будешь отдыхать а мы тебе лямы платить? вот теперь возвращай, год без зп " и это достаточно справедливо, если же , конечно, ему зп НЕ ПЛАТИЛИ пока он сидел, то так себе... уродцы сверху решили наказать таким образом, и считаю, что не очень правильно, понятно что у КОКО не убудет денег, но тогда уж лучше бы просто отпустили, нежели мучили.
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o33uk
1580763045
В первый раз за последние два года согласен с кладбищем пельменей.)))
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arok
1580774335
Васёк жжёт))))) А на чём ещё ему сейчас пиариться? Тема мусолиться уже 2 недели, Зенит, Кокорин, Сочи, Ротенбург и Миллер. Вот Вася и пользуется!!!! Но меня лично уже тошнит от этих Зени-Коковских новостей.
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BRO_football
1580793303
А ведь какой громкий заголовок мог получиться: "Зарплата учителей в России больше, чем у Кокорина в Зените!" Народ, далёкий от футбола, часто возмущается, что футболисты получают слишком много денег за то, что просто гоняют мяч по полю. А учителя, которые учят наших детей, получают копейки. Ну и, собственно, Зенит восстановил справедливость, уравняв зарплаты обеих профессий)))
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Hektor 84
1580817674
Утка троллит бзенит
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