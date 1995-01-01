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    Уткин – о зарплате Кокорина в «Зените»: «У меня возникла только одна реакция на эту тему: ну, бомжи»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин в очередной раз высказался насчет зарплаты нападающего Александра Кокорина в «Зените».

    «Я бы и хотел промолчать, но на этой неделе Кокорин стал давать комментарии. Его попросили прокомментировать то, что я сказал – что у него зарплата по контракту 20 тысяч рублей в месяц. И Саня сказал, что я ему еще накинул. У меня возникла только одна реакция на эту тему. Ну что сказать. Понимаете, такие доходы. Ну, бомжи», – сказал Уткин.

    • В сентябре прошлого года после выхода из тюрьмы Кокорин заключит с «Зенитом» контракт до конца сезона.
    • По информации РБК, футболист зарабатывает в петербургском клубе 12130 рублей.
    • В январе об аренде форварда объявил «Сочи», но тот отказался менять команду, после чего был отправлен в дубль.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2045

      Борат 3 минуты назад

      Васька иди генича в дёсны лобзай!
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1864

      Kollljan 22 минуты назад

      Васе и таких бабок не видать никогда.

      0
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      Рейтинг: +4717

      3a zenit 27 минут назад

      выгнали кря как собаку со всех тв и радио,понятно почему,дерьмо.

      1
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      Рейтинг: +296

      elessar arnor > 3a zenit 3 минуты назад

      не совсем, без работы, такого калибра человек, не останется.

      наверное, это просто банальное непонимание Васиного гения, вот и бесятся люди, повторюсь, то, что загоняет он, никто в нашей стране не может повторить, хлебушки потому что.

      он аналог героя Джека Лондона - Мартин Иден, который прокачал свои мозги так, что большинство не понимала его, а улыбались только ввиду его бабла и славы, увы, Вася не так знаменит в широких кругах. а если и знают, то отзываются негативно о нем.

      0
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      Рейтинг: +4283

      Viper for CSKA 33 минуты назад

      Василий, зачем оскорблять бомжей? Этим несчастным и так крайне тяжело, а вы им ещё сходство с творящим очередной произвол руководством Зенита в вину вменяете. Нехорошо это.

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