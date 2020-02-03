Кокорин зарабатывает в «Зените» менее 20 тысяч рублей

Форвард «Зенита» Александр Кокорин дал понять, что сейчас его зарплата в клубе составляет менее 20 тысяч рублей.

«По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал (речь шла о 20 тысячах рублей – примечание «Бомбардира»)... В принципе, он мне даже накинул», – сказал Кокорин в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда».