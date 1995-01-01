Кокорин зарабатывает в «Зените» менее 20 тысяч рублей

а сколько сее персонаж сидел на газовой трубе и получал млн евро?мне ему теперь че сожелеть, пусть он мне тыс 100 евро на счет кинет тогда по сучувствую
Форвард «Зенита» Александр Кокорин дал понять, что сейчас его зарплата в клубе составляет менее 20 тысяч рублей.
«По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал (речь шла о 20 тысячах рублей – примечание «Бомбардира»)... В принципе, он мне даже накинул», – сказал Кокорин в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда».
- В сентябре прошлого года после выхода из тюрьмы Кокорин заключит с «Зенитом» контракт до конца сезона.
- В январе об аренде нападающего объявил «Сочи», но тот отказался менять команду, после чего был отправлен в дубль.