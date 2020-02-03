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Кокорин зарабатывает в «Зените» менее 20 тысяч рублей

3 февраля 2020, 10:38
16

Форвард «Зенита» Александр Кокорин дал понять, что сейчас его зарплата в клубе составляет менее 20 тысяч рублей.

«По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал (речь шла о 20 тысячах рублей – примечание «Бомбардира»)... В принципе, он мне даже накинул», – сказал Кокорин в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда».

  • В сентябре прошлого года после выхода из тюрьмы Кокорин заключит с «Зенитом» контракт до конца сезона.
  • В январе об аренде нападающего объявил «Сочи», но тот отказался менять команду, после чего был отправлен в дубль.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (16)
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Давид59
1580716059
Саша, давай банковский счёт! Будем скидываться!
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111Hunter111
1580716397
Полстраны такую зарплату получают и как то живут.
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portero
1580717954
Кокорин по понятиям контракт заключил, типо не играл деньги получал, надеялся что поиграет (почти за бесплатно), а тут опять "пак" мстит . будем поглядеть чем закончится всё.
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bset
1580718024
И играл бы себе, если бы кого-то сверху в одно место не ужалило.
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oyabun
1580719307
Что то слабо верится.
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BRO_football
1580719879
Вот это правильно! Всем бы футболистам приравнять зарплату к МРОТ и выплачивать примерно 20 тысяч рублей. А вообще Кокорин сам виноват. Головой надо было думать, когда напивался и человека стулом бил. Пусть Кокорин не забывает, что за весь год, когда он сидел в тюрьме и ничего не делал, он получал полноценную зарплату в Зените и с ним контракт не разрывали.
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Dellleone
1580721232
В секунду ?
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Taps
1580721338
Газпром правильно делает, что выживает этого инфантильного придурка. Он может ещё много наговорить и сделать во вред "Зениту".
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AtticusFinch1
1580727318
Бедняга прям...что на Монтекарло и шампанское не хватает?добро пожаловать к простым смертным) Хотя если учесть,сколько он раньше получал ,то ему и хватит до конца жизни Чего жалуешься?Готов же был бесплатно играть
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zigbert
1580742446
Это явление временное. Начнет играть и забивать. Все встанет на свои места. Вопрос один -где он может оказаться?
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