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    Кокорин зарабатывает в «Зените» менее 20 тысяч рублей

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин дал понять, что сейчас его зарплата в клубе составляет менее 20 тысяч рублей.

    «По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал (речь шла о 20 тысячах рублей – примечание «Бомбардира»)... В принципе, он мне даже накинул», – сказал Кокорин в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда».

    • В сентябре прошлого года после выхода из тюрьмы Кокорин заключит с «Зенитом» контракт до конца сезона.
    • В январе об аренде нападающего объявил «Сочи», но тот отказался менять команду, после чего был отправлен в дубль.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: -16

      Фанат Рубина 2 минуты назад

      а сколько сее персонаж сидел на газовой трубе и получал млн евро?мне ему теперь че сожелеть, пусть он мне тыс 100 евро на счет кинет тогда по сучувствую

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      Рейтинг: +151

      111Hunter111 24 минуты назад

      Полстраны такую зарплату получают и как то живут.

      0
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      Рейтинг: +1943

      Давид59 30 минут назад

      Саша, давай банковский счёт! Будем скидываться!

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