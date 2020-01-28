Уткин: «Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту с «Зенитом»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился информацией о зарплате нападающего Александра Кокорина в «Зените».

«Кокорин после тюрьмы переподписал контракт с «Зенитом». Существует такая информация, которая не официальная, но и не была опровергнута: когда Кокорин перешел в «Зенит», он получал в год 5 миллионов то ли долларов, то ли евро.

Вы помните, Кокорин после тюрьмы говорил, что он готов играть бесплатно? Но совсем бесплатно нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту, я точно знаю. 20 тысяч рублей!» – сказал Уткин.