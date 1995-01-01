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    Уткин: «Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту с «Зенитом»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился информацией о зарплате нападающего Александра Кокорина в «Зените».

    «Кокорин после тюрьмы переподписал контракт с «Зенитом». Существует такая информация, которая не официальная, но и не была опровергнута: когда Кокорин перешел в «Зенит», он получал в год 5 миллионов то ли долларов, то ли евро.

    Вы помните, Кокорин после тюрьмы говорил, что он готов играть бесплатно? Но совсем бесплатно нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту, я точно знаю. 20 тысяч рублей!» – сказал Уткин.

    • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
    • Осенью 2018-го футболиста арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Во время пребывания в тюрьме контракт форварда с клубом истек.
    • В сентябре 2019 года он вышел на свободу и заключил с «Зенитом» соглашение до конца текущего сезона.
    • Неделю назад игрока арендовал «Сочи», но он отказывается менять команду.

    Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9224

      DeStar 20 минут назад

      даже если так - это адекватный вариант. Зенит его таким образом наказал, а наказать должен был , неважно для себя или для "народа". Ну сказали ему, либо пшёл нах, либо до след сезона за "бесплатно" бегаешь, покажешь что еще умеешь играть в футбол -вернем зп как было. Ну или что-то в этом роде

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      Рейтинг: +1190

      B.G. 33 минуты назад

      Вася работодатель Кокорина? 0_о

      0
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      Рейтинг: +285

      elessar arnor > B.G. 21 минуту назад

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