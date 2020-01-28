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  • Уткин: «Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту с «Зенитом»

Уткин: «Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту с «Зенитом»

28 января 2020, 01:58
30

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился информацией о зарплате нападающего Александра Кокорина в «Зените».

«Кокорин после тюрьмы переподписал контракт с «Зенитом». Существует такая информация, которая не официальная, но и не была опровергнута: когда Кокорин перешел в «Зенит», он получал в год 5 миллионов то ли долларов, то ли евро.

Вы помните, Кокорин после тюрьмы говорил, что он готов играть бесплатно? Но совсем бесплатно нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту, я точно знаю. 20 тысяч рублей!» – сказал Уткин.

  • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
  • Осенью 2018-го футболиста арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
  • Во время пребывания в тюрьме контракт форварда с клубом истек.
  • В сентябре 2019 года он вышел на свободу и заключил с «Зенитом» соглашение до конца текущего сезона.
  • Неделю назад игрока арендовал «Сочи», но он отказывается менять команду.

Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Уткин Василий
Комментарии (30)
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ЮНик
1580189384
Ехал Уткин через Уткин, видит Уткин в Уткине Уткина, сунул Уткин в Уткина Уткина... Блин!... О чем бы Василий не написал , многим ПОХ!, половина каментов или даже больше посвящены лишь обсуждению и осуждению самого Уткина. Сколько же озабоченных Уткиным! Да не читайте, игнорируйте! Так нет же... (((
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DENZILLO-Спартак
1580189730
20 000 руб в минуту или в месяц?! Вась, ты не мудри, а то хитер бобер...потом скажешь я же говорил! =)
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Владислав Vlad
1580192969
Теперь главное, что б Кокоше на чаёк хватало и сиги.))
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3a zenit
1580194485
сколько утке заплатили за этот вброс,20т.руб.?
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Cules2013
1580194877
Да у него там бабла про запас напихано, не на один год хватит. Если это правда, то понятно, что временная акция, чтобы Кокорин понял, что клуб его прощать не собирается. Если останется в Зените, то скоро вернут старую з/п.
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portero
1580197244
ну если так , то в Сочи он не перейдет и может легко свинтить в другой клуб.
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Давид59
1580197432
Как бы я к Васе не относился, здесь он всё правильно делает. Он подогревает ситуацию, а как ещё дать по рукам Медведеву? Васю, как и всех нас бесит то, что с Кокориным творят!
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NEONFOL
1580201399
на переработке и по субботам можно до полтинника догнать, расскажите Саше про это
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DOCTOR PENALTY
1580207226
А Глушаков в Тереке вообще за МРОТ играет. Дашке,правда, это сильно не нравится )
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zigbert
1580285747
Многие люди и живут на такую зарплату. Для футболистов это стресс.
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