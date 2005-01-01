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    Роналду – лучший бомбардир Серии А с момента своего дебюта

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с момента прихода в итальянский чемпионат летом 2018 года забил в рамках турнира 40 голов. С того момента ни один другой игрок Серии А не отличился столько раз.

    В последних девяти матчах Серии А Роналду забил как минимум по голу. Такого же показателя португалец ранее достигал в Примере и Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -68

      VITOLD37 33 минуты назад

      Прежде чем очередной раз его в попу целовать статистику смотрите, Иммобиле столько же забил

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