Роналду – лучший бомбардир Серии А с момента своего дебюта

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с момента прихода в итальянский чемпионат летом 2018 года забил в рамках турнира 40 голов. С того момента ни один другой игрок Серии А не отличился столько раз.
В последних девяти матчах Серии А Роналду забил как минимум по голу. Такого же показателя португалец ранее достигал в Примере и Лиге чемпионов.
- Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола.
- Роналду до перехода в «Юве» выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
- У форварда пять «Золотых мячей».
Источник: Бомбардир.ру