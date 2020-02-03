Роналду – лучший бомбардир Серии А с момента своего дебюта

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с момента прихода в итальянский чемпионат летом 2018 года забил в рамках турнира 40 голов. С того момента ни один другой игрок Серии А не отличился столько раз.

В последних девяти матчах Серии А Роналду забил как минимум по голу. Такого же показателя португалец ранее достигал в Примере и Лиге чемпионов.