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Роналду – лучший бомбардир Серии А с момента своего дебюта

3 февраля 2020, 01:43
5

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с момента прихода в итальянский чемпионат летом 2018 года забил в рамках турнира 40 голов. С того момента ни один другой игрок Серии А не отличился столько раз.

В последних девяти матчах Серии А Роналду забил как минимум по голу. Такого же показателя португалец ранее достигал в Примере и Лиге чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Португалия. Примейра Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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VITOLD37
1580685024
Прежде чем очередной раз его в попу целовать статистику смотрите, Иммобиле столько же забил
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Axe111
1580692278
ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ!!!!
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афоня72
1580700542
Забьёт ещё...
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