Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола. Выше него только Ромарио и Пеле

Что-то такая новость, что мессидрочерам даже и сказать нечего
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в ворота «Фиорентины» в матче 22-го тура Серии А.
Португалец забил 722-й гол в карьере. По этому показателю он вышел на чистое третье место в списке бомбардиров за всю историю футбола, опередив Герда Мюллера.
Больше Роналду за карьеру забивали только Ромарио и Пеле.
- Роналду до перехода в «Юве» выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
- У форварда пять «Золотых мячей».
- Обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси забил 705 голов.
Роналду снова в порядке: много забивает, кайфует от «Ювентуса» и обгоняет Месси
Cristiano Ronaldo has overtaken Gerd Mueller in the all-time ranking of most official goals scored ever, after already overtaking Puskas in this season!1. Pelé 7672. Romário 7343. Cristiano Ronaldo 7224. Gerd Mueller 7205. Puskas 7066. Messi 705— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 2, 2020