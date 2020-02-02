Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола. Выше него только Ромарио и Пеле

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в ворота «Фиорентины» в матче 22-го тура Серии А.

    Португалец забил 722-й гол в карьере. По этому показателю он вышел на чистое третье место в списке бомбардиров за всю историю футбола, опередив Герда Мюллера.

    Больше Роналду за карьеру забивали только Ромарио и Пеле.

    Роналду снова в порядке: много забивает, кайфует от «Ювентуса» и обгоняет Месси

    Источник: Твиттер Танкреди Палмери

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:15
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13877

      bset 52 секунды назад

      Что-то такая новость, что мессидрочерам даже и сказать нечего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +813

      petr69 19 минут назад

      Рекорд Пеле будет побит. Но кто это сделает? Месси? Роналду?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +164

      ЦСКА 3011 > petr69 9 минут назад

      Оба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Alec7183 20 минут назад

      Вполне реально Ромарио догнать и обойти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      FENIX-SL 25 минут назад

      ну щас все равно найдутся ненавистники..которые скажут свое "фи"
      да и когда он займет первую..будет аналогично

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75339
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru