Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола. Выше него только Ромарио и Пеле

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в ворота «Фиорентины» в матче 22-го тура Серии А.

Португалец забил 722-й гол в карьере. По этому показателю он вышел на чистое третье место в списке бомбардиров за всю историю футбола, опередив Герда Мюллера.

Больше Роналду за карьеру забивали только Ромарио и Пеле.

Роналду до перехода в «Юве» выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

У форварда пять «Золотых мячей».

Обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси забил 705 голов.

Роналду снова в порядке: много забивает, кайфует от «Ювентуса» и обгоняет Месси