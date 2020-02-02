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  • Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола. Выше него только Ромарио и Пеле

Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола. Выше него только Ромарио и Пеле

2 февраля 2020, 18:15
18

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в ворота «Фиорентины» в матче 22-го тура Серии А.

Португалец забил 722-й гол в карьере. По этому показателю он вышел на чистое третье место в списке бомбардиров за всю историю футбола, опередив Герда Мюллера.

Больше Роналду за карьеру забивали только Ромарио и Пеле.

Роналду снова в порядке: много забивает, кайфует от «Ювентуса» и обгоняет Месси

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Танкреди Палмери
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (18)
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petr69
1580657149
Рекорд Пеле будет побит. Но кто это сделает? Месси? Роналду?
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bset
1580658281
Что-то такая новость, что мессидрочерам даже и сказать нечего
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Derzkiy1
1580658515
Роналду конечно старше , но форма у него лучше чем у Месси думаю будет и через 2-3 года ! Кто раньше завершит карьеру тот и будет вторым
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Schicko_008
1580659489
Задолбали статистические дилетанты. Если мы считаем официальные матчи во всех лигах и дивизионах, то 1. Бицан 800, Пеле 761, Ромарио 747, Мюллер 728, Роналду 722 Если брать только высшие дивизион всех лиг, то Пеле 761, Ромарио 747, Роналду 722, Бицан 709
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афоня72
1580663014
Еще не вечер..
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DOCTOR PENALTY
1580663730
Поздравляем Роналду! Жги до 1000!
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NEONFOL
1580666573
да всех перегонит он, пару лет ещё ж поиграет, а если поедет например в млс, то там и за 1000 будет
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KOLBIS
1580667154
Будет первым,если травму серьезную не получит...И мне кажется он ради принципа раньше Месси не закончит)))...
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МЯСО87
1580674633
Два года еще и обгонит.
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алдан2014
1580684674
Завтра Месси обгонит Пушкаша..По логике вещей эти двое,Криш и Лео,обойдут Пеле
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