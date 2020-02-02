Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола. Выше него только Ромарио и Пеле

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в ворота «Фиорентины» в матче 22-го тура Серии А.
Португалец забил 722-й гол в карьере. По этому показателю он вышел на чистое третье место в списке бомбардиров за всю историю футбола, опередив Герда Мюллера.
Больше Роналду за карьеру забивали только Ромарио и Пеле.
- Роналду до перехода в «Юве» выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
- У форварда пять «Золотых мячей».
- Обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси забил 705 голов.
Роналду снова в порядке: много забивает, кайфует от «Ювентуса» и обгоняет Месси
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер Танкреди Палмери