Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола. Выше него только Ромарио и Пеле

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в ворота «Фиорентины» в матче 22-го тура Серии А.

Португалец забил 722-й гол в карьере. По этому показателю он вышел на чистое третье место в списке бомбардиров за всю историю футбола, опередив Герда Мюллера.

Больше Роналду за карьеру забивали только Ромарио и Пеле.

