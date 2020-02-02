Серия А – третий турнир, в котором Роналду забил в 9+ играх подряд

Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 22-го тура Серии А против «Ювентуса» забил гол – португалец отличился в девятой встрече чемпионата Италии подряд.
Серия А стала третьим турниром, в котором Роналду забил как минимум в девяти подряд матчах. Ранее такого показателя футболист достигал в Примере и Лиге чемпионов.
- Роналду вышел на третье место по голам в истории футбола.
- Роналду до перехода в «Юве» выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
- У форварда пять «Золотых мячей».
Источник: Бомбардир.ру