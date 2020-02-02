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    Карпин: «Ростов» недобрал очков из-за судейских ошибок, это очевидно. Столько разговоров о судействе не было даже в 90-х»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал судейство в текущем чемпионате России. По мнению специалиста, его команда из-за арбитров недобрала очков.

    «То, что мы недобрали очков из-за судейских ошибок, – это очевидно. Не знаю, с чем это связать. Не ко мне вопрос. Столько разговоров о судействе не было даже в 90-х. Начиная с 2008 года, когда я вернулся в Россию, сейчас разговоров о судействе больше всего. В каждом туре половина команд (плюс-минус) недовольны», – полагает Карпин.

    • Осенью-зимой РФС поменял руководство судейским корпусом.
    • «Ростов» в РПЛ идет на третьем месте – в зоне Лиги чемпионов.
    • Сейчас южане занимают последнее место на товарищеском турнире Кубок «Париматч» Премьер.

    Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»

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    02.02.2020 21:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4889

      paracetamol 1 час назад

      В Катаре Ростов тоже привычно засудили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1855

      alarm 1 час назад

      хряки славятся своей работой с судейским корпусом! позор хрякам! стыдно!

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