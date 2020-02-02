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  • Карпин: «Ростов» недобрал очков из-за судейских ошибок, это очевидно. Столько разговоров о судействе не было даже в 90-х»

Карпин: «Ростов» недобрал очков из-за судейских ошибок, это очевидно. Столько разговоров о судействе не было даже в 90-х»

2 февраля 2020, 21:40
3

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал судейство в текущем чемпионате России. По мнению специалиста, его команда из-за арбитров недобрала очков.

«То, что мы недобрали очков из-за судейских ошибок, – это очевидно. Не знаю, с чем это связать. Не ко мне вопрос. Столько разговоров о судействе не было даже в 90-х. Начиная с 2008 года, когда я вернулся в Россию, сейчас разговоров о судействе больше всего. В каждом туре половина команд (плюс-минус) недовольны», – полагает Карпин.

  • Осенью-зимой РФС поменял руководство судейским корпусом.
  • «Ростов» в РПЛ идет на третьем месте – в зоне Лиги чемпионов.
  • Сейчас южане занимают последнее место на товарищеском турнире Кубок «Париматч» Премьер.

Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (3)
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paracetamol
1580672900
В Катаре Ростов тоже привычно засудили.
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Axe111
1580692423
Продажные челики как и в любой сфере ВЕЛИКОЙ РОССИИ!!!! ЦЕЛУЙТЕ ЦАРЯ В ПОПУ
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Бухбух
1580692465
Кого не послушать, все недобирают. А кто же тогда лишних баллов набрал?
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