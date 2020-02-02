Карпин: «Ростов» недобрал очков из-за судейских ошибок, это очевидно. Столько разговоров о судействе не было даже в 90-х»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал судейство в текущем чемпионате России. По мнению специалиста, его команда из-за арбитров недобрала очков.

«То, что мы недобрали очков из-за судейских ошибок, – это очевидно. Не знаю, с чем это связать. Не ко мне вопрос. Столько разговоров о судействе не было даже в 90-х. Начиная с 2008 года, когда я вернулся в Россию, сейчас разговоров о судействе больше всего. В каждом туре половина команд (плюс-минус) недовольны», – полагает Карпин.