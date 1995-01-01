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    Соболев – о переходе в «Спартак»: «Не до конца осознаю, что это со мной происходит. Буду биться в каждой игре, каждую секунду»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от трансфера. Москвичи арендовали игроки у «Крыльев Советов».

    «Не до конца осознаю, что это все со мной происходит, потому что «Спартак» – один из самых великих клубов в России. Честь играть за такой клуб. Я буду биться в каждом матче, каждую секунду, буду играть на результат», – заверил игрок.

    • Летом «Спартак» может выкупить Соболева за 4,5 миллиона евро.
    • Игрок может дебютировать 1 февраля в матче с «Ростовом» на Кубке «Париматч» Премьер.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1705

      giluxa1963 21 минуту назад

      пропадет он в свинарнике

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +823

      Frankfurt Am Main 22 минуты назад

      Давай доказывай как Холанд в Дортмунде, милицейской динамо пару штук сунь.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2318

      erma 40 минут назад

      Биться это хорошо, но вот кто бы победил гидру в руководстве Спартака? Когда клуб кого-то подписывает, то Цорн первый выскакивает как черт из табакерки. А мог бы он сейчас отчитаться сейчас за игру Тиля, Шюрле и прочих? Впрочем, желаю Соболеву удачи.

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