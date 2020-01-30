Соболев – о переходе в «Спартак»: «Не до конца осознаю, что это со мной происходит. Буду биться в каждой игре, каждую секунду»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от трансфера. Москвичи арендовали игроки у «Крыльев Советов».

«Не до конца осознаю, что это все со мной происходит, потому что «Спартак» – один из самых великих клубов в России. Честь играть за такой клуб. Я буду биться в каждом матче, каждую секунду, буду играть на результат», – заверил игрок.