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  • Соболев – о переходе в «Спартак»: «Не до конца осознаю, что это со мной происходит. Буду биться в каждой игре, каждую секунду»

Соболев – о переходе в «Спартак»: «Не до конца осознаю, что это со мной происходит. Буду биться в каждой игре, каждую секунду»

30 января 2020, 19:39
14

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от трансфера. Москвичи арендовали игроки у «Крыльев Советов».

«Не до конца осознаю, что это все со мной происходит, потому что «Спартак» – один из самых великих клубов в России. Честь играть за такой клуб. Я буду биться в каждом матче, каждую секунду, буду играть на результат», – заверил игрок.

  • Летом «Спартак» может выкупить Соболева за 4,5 миллиона евро.
  • Игрок может дебютировать 1 февраля в матче с «Ростовом» на Кубке «Париматч» Премьер.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (14)
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erma
1580403763
Биться это хорошо, но вот кто бы победил гидру в руководстве Спартака? Когда клуб кого-то подписывает, то Цорн первый выскакивает как черт из табакерки. А мог бы он сейчас отчитаться сейчас за игру Тиля, Шюрле и прочих? Впрочем, желаю Соболеву удачи.
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Frankfurt Am Main
1580404826
Давай доказывай как Холанд в Дортмунде, милицейской динамо пару штук сунь.
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giluxa1963
1580404862
пропадет он в свинарнике
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Крейсеp
1580407796
Ладно.
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piligrim1986
1580407872
сколько вас таких уже было
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АКС-74У
1580407948
Саша! А кто тебе мешал "биться в каждом матче, каждую секунду....", играя в Крыльях? Как получил вызов в сборную, хотя ни разу не был выпущен на поле, так сдох! Медные трубы накрыли. В Самаре тебе это прощали, продолжали выпускать в основе, надеялись, что оживешь. Не получилось, даже на сборах не смог проявить себя в комфортных условиях. В Спартаке так не будет, не будешь забивать, обгадят с ног до головы. Посадят на лавку и, если это не прописано в контракте, никакого выкупа не будет.
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КАМПОСТЕР1
1580410615
Только бы заиграл, очень нужен настоящий бомбардир, давно не было забивных нападающих
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vka1970
1580415029
Молодец парень.Не надо обещать золотых гор.Доказывай делом.
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Nevsky_RU
1580418075
Походу мясные ублюдки накачали парня чем то. Ничего не отдуплял когда подписывал. Иных объяснений тут нет...
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RotBerg
1580432256
Один из великих десятых клубов в таблице))) Ещё бы про мечту играть в ЛЧ сказал бы)) увы и ах, мясо это не кони, впереди только позор квалификаций)
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