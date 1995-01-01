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    Цорн: «Признаюсь, пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву со стороны «Спартака»

    Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Крыльев Советов».

    «Сделка по Александру Соболеву для нас весьма своевременная и удачная. Мы давно наблюдали за форвардом «Крыльев Советов» – благо Саша с самого начала сезона привлек к себе внимание яркой и результативной игрой. Впрочем, мы не стали торопить события и взяли паузу в переговорах до зимы.

    Важно было взвешенно подойти ко всем деталям потенциальной сделки. Признаюсь, в декабре пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву с нашей стороны, но на тот момент мы не были на сто процентов уверены, что переход состоится на устраивающих клуб условиях.

    В итоге достигнуто максимально комфортное для нас соглашение: сначала мы сможем посмотреть на нового нападающего в режиме аренды, а спустя полгода примем решение о полноценном трансфере по заранее оговоренной стоимости. Думаю, и для Саши это будет дополнительным стимулом как можно лучше зарекомендовать себя.

    В лице Александра мы получаем молодого и, безусловно, талантливого российского форварда, к тому же уже сейчас являющегося кандидатом в сборную страны. Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в Соболеве большой потенциал и возможность вариативности в атакующих действиях. Со своей стороны клуб приложит максимум усилий, чтобы Саша продолжал прогрессировать и развивать свои бомбардирские и командные качества», – приводятся слова Цорна в телеграм-канале «Спартака».

    • В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак».
    • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
    • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

    Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

    «Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии21
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      Рейтинг: +1289

      Ганнибал Лектор 19 минут назад

      ну... тут не немного слукавить - конкретно ********* пришлось)

      0
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      Рейтинг: -650

      Вот оно чё Михалыч 34 минуты назад

      зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.=========Нормально так у молодого.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +488

      Valeron2790 36 минут назад

      Очень жаль, что не ЦСКА. Шансов заиграть и повысить свой уровень, было бы куда больше. Агент Соболева, м.р.а.з.ь по типу Серюка, а то и хуже. Комиссионные, практически столько же, сколько сам трансфер. Н.а.х.у.й вообще нужен такой «агент».

      0
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      Рейтинг: +1736

      alarm 52 минуты назад

      уйти к рылам, чтобы вылететь в пердив и из сборной - соболев рехнулся

      1
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      Рейтинг: +3823

      порт 1 час назад

      Да и весь свинарник от лукавого.

      0
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      Рейтинг: +853

      нейтральныйкакникто 1 час назад

      Немного слукавить, от руководства и чиновников- это всё равно что -обмануть , солгать , наврать.А за дачу ложных данных в СМИ что полагается ?

      0
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      Рейтинг: +7144

      derrik2000 1 час назад

      Посмотрим, что за фрукт этот Соболев.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +289

      alll-1 1 час назад

      Вот тут Цорн утер нос многим .

      1
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      Рейтинг: +11290

      vladimir-7 > alll-1 1 час назад

      Ну если только Федуну.

      2
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      Рейтинг: +289

      alll-1 > vladimir-7 1 час назад

      ты сам себя успокаиваешь ?
      или хочешь сказать ,что он вам был не интересен

      0
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      ...
      Рейтинг: +11290

      vladimir-7 > alll-1 1 час назад

      Нет, был интересен, но не за такие деньги его агента.

      0
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      Рейтинг: +21571

      oyabun > vladimir-7 50 минут назад

      Зенит денег не считает и в итоге закономерно в лидерах Чемпионата. В футболе всё равно всё решают деньги. Хочешь победить - плати.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11290

      vladimir-7 > oyabun 44 минуты назад

      Согласен, но не наглому агенту, а клубу который воспитал игрока.

      0
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      Рейтинг: +1414

      solodealer 2 часа назад

      Как обильно тут присутствие Спартака и комментов его манагеров!
      А что там с ...Крылышками?
      Как этот когда-то отличный клуб из когда-то вполне приличного города... А НЫНЕ - НИЩЕБРОДЫ - живут-то?
      Не от хорошей же жизни продали лучшего своего напа?
      Беда просто, а не лига...

      1
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      Рейтинг: +11290

      vladimir-7 > solodealer 1 час назад

      КС рассчитывают пойти богатой командой в ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +1414

      solodealer > vladimir-7 18 минут назад

      ...в каждой шутке есть ВСЕГО ЛИШЬ ДОЛЯ шутки...УВы...

      0
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      Рейтинг: +3684

      RotBerg 2 часа назад

      Все уже, со времён вопроса про папашу Прядкина , давно знают, что ты хитрожопый Томас)

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