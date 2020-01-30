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  • Цорн: «Признаюсь, пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву со стороны «Спартака»

Цорн: «Признаюсь, пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву со стороны «Спартака»

30 января 2020, 15:35
21

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Крыльев Советов».

«Сделка по Александру Соболеву для нас весьма своевременная и удачная. Мы давно наблюдали за форвардом «Крыльев Советов» – благо Саша с самого начала сезона привлек к себе внимание яркой и результативной игрой. Впрочем, мы не стали торопить события и взяли паузу в переговорах до зимы.

Важно было взвешенно подойти ко всем деталям потенциальной сделки. Признаюсь, в декабре пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву с нашей стороны, но на тот момент мы не были на сто процентов уверены, что переход состоится на устраивающих клуб условиях.

В итоге достигнуто максимально комфортное для нас соглашение: сначала мы сможем посмотреть на нового нападающего в режиме аренды, а спустя полгода примем решение о полноценном трансфере по заранее оговоренной стоимости. Думаю, и для Саши это будет дополнительным стимулом как можно лучше зарекомендовать себя.

В лице Александра мы получаем молодого и, безусловно, талантливого российского форварда, к тому же уже сейчас являющегося кандидатом в сборную страны. Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в Соболеве большой потенциал и возможность вариативности в атакующих действиях. Со своей стороны клуб приложит максимум усилий, чтобы Саша продолжал прогрессировать и развивать свои бомбардирские и командные качества», – приводятся слова Цорна в телеграм-канале «Спартака».

  • В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак».
  • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
  • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Соболев Александр Цорн Томас
Комментарии (21)
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Sviro
1580388093
Спартак можно поздравить. Главное, если хотят чего-то добиться в чемпионате, запрятать своё самолюбие "старичкам" и помогать Соболю, а не бойкотировать.
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RotBerg
1580388796
Все уже, со времён вопроса про папашу Прядкина , давно знают, что ты хитрожопый Томас)
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alll-1
1580391032
Вот тут Цорн утер нос многим .
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derrik2000
1580391614
Посмотрим, что за фрукт этот Соболев.
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нейтральныйкакникто
1580393335
Немного слукавить, от руководства и чиновников- это всё равно что -обмануть , солгать , наврать.А за дачу ложных данных в СМИ что полагается ?
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порт
1580393510
Да и весь свинарник от лукавого.
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Valeron2790
1580395622
Очень жаль, что не ЦСКА. Шансов заиграть и повысить свой уровень, было бы куда больше. Агент Соболева, м.р.а.з.ь по типу Серюка, а то и хуже. Комиссионные, практически столько же, сколько сам трансфер. Н.а.х.у.й вообще нужен такой «агент».
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Ганнибал Лектор
1580396607
ну... тут не немного слукавить - конкретно ********* пришлось)
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