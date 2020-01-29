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    Директор «Тамбова» Худяков: «Если Кокорина можно было бы взять в аренду, то 15 клубов из 16 взяли его бы к себе»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    «Конечно, Кокорина мы бы взяли к себе с руками и ногами. Но Саша не пошел в «Сочи», зачем он тогда пойдет в другой клуб? Хотя в Сочи есть и инфраструктура, и хороший стадион. Если Кокорина можно было бы взять в аренду, то его 15 клубов из 16 взяли бы к себе. Есть вещи реальные и нереальные, Кокорин для нас сейчас – это нереально», – сказал Худяков.

    • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но сам Кокорин от перехода отказался.
    • Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

    Президент «Оренбурга»: «Заинтересованы в Кокорине. Если будет возможность – арендуем его»

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1710

      alarm 5 минут назад

      а к хрякам он и сам не пойдёт)

      0
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      Рейтинг: -2405

      gosproektikabinet 20 минут назад

      и краснодар? мамаева не хочу хочу кокорина по такой же статье

      0
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      Рейтинг: +44

      Александр Питер 35 минут назад

      А выше депутат госдумы сказал что он никому не нужен.

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      Рейтинг: +1812

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Хорошо сказал.

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