Директор «Тамбова» Худяков: «Если Кокорина можно было бы взять в аренду, то 15 клубов из 16 взяли его бы к себе»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Конечно, Кокорина мы бы взяли к себе с руками и ногами. Но Саша не пошел в «Сочи», зачем он тогда пойдет в другой клуб? Хотя в Сочи есть и инфраструктура, и хороший стадион. Если Кокорина можно было бы взять в аренду, то его 15 клубов из 16 взяли бы к себе. Есть вещи реальные и нереальные, Кокорин для нас сейчас – это нереально», – сказал Худяков.

Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но сам Кокорин от перехода отказался.

Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

Президент «Оренбурга»: «Заинтересованы в Кокорине. Если будет возможность – арендуем его»