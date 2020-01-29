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  • Директор «Тамбова» Худяков: «Если Кокорина можно было бы взять в аренду, то 15 клубов из 16 взяли его бы к себе»

Директор «Тамбова» Худяков: «Если Кокорина можно было бы взять в аренду, то 15 клубов из 16 взяли его бы к себе»

29 января 2020, 18:16
9

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Конечно, Кокорина мы бы взяли к себе с руками и ногами. Но Саша не пошел в «Сочи», зачем он тогда пойдет в другой клуб? Хотя в Сочи есть и инфраструктура, и хороший стадион. Если Кокорина можно было бы взять в аренду, то его 15 клубов из 16 взяли бы к себе. Есть вещи реальные и нереальные, Кокорин для нас сейчас – это нереально», – сказал Худяков.

  • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но сам Кокорин от перехода отказался.
  • Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Тамбов Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (9)
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SIRIUS 2002
1580313471
Хорошо сказал.
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Александр Питер
1580315241
А выше депутат госдумы сказал что он никому не нужен.
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vladimir-7
1580324414
А вот и ответ специалиста по футболу г-ну И.Лебедевой-Жириновскому.
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Александ1982
1580327946
Краснодар молодцы, как началась вся заварушка избавилась от своего дебошира, Зенит же нет, а теперь что с зеком делать? с его запросами? да и в европу его все хотят отправить, да кому он там нужен?? в чешский чемпионат если)))
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Karel1977
1580333410
Красава!
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DENZILLO-Спартак
1580472939
Мда, тов. Хуудяков...самоуверенно конечно! Но думаю, всё же не 15, а 14! =))У нас своего болота для обсуждений и сплетен хватает! =)
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