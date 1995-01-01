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    Уткин – о Кокорине: «Даже жена уже заговорила. Должен же в семье быть хоть один мужик»

    Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Больше всего меня, конечно, умиляет готовность всех как-то истолковать поступки и решения Александра Кокорина. Который, на самом деле, ровным счетом никак не поступил, никакого решения не принял и ничего не сказал. Даже жена уже заговорила. Ну, должен же в семье быть хоть один мужик», – написал Уткин в твиттере.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
    • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

    Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона»

    Кокорин: «На сборы с «Зенитом» я не еду. О том, где продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать»

    Отчим Кокорина: «У Саши действует контракт с «Зенитом». С «Сочи» никакого соглашения нет, не вижу смысла даже упоминать этот клуб»

    Источник: твиттер Василия Уткина

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1493

      Бриг 16 минут назад

      У человека просто проблемы с руководством по месту работы. При этом все, начиная от пенсионера, с трудом освоившего азы работы с компьютером и кончая неграмотным школьником, умеющим шлёпать одним пальцем по клаве, дают советы миллионерам Кокорину и Семаку и указания миллиардерам Миллеру и Ротенбергу. Забавно.

      0
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      Рейтинг: +353

      Cleaner 52 минуты назад

      Кокорин без адвоката теперь и слова не скажет. Научен...)

      0
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      Рейтинг: +1837

      Давид59 58 минут назад

      Вася, знаешь почему он молчит? Ему же совсем недавно объявили: он имеет право молчать и всё что он скажет может быть использовано против него.

      1
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      Рейтинг: +760

      Taps 1 час назад

      Какой он мужик ? тряпка половая.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +669

      Питерский князь 1 час назад

      Уткин то, точно это знает, ведь он баба трепичная.

      2
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      Рейтинг: +13

      прабабушка краба 1 час назад

      остался ресурс где хоть немного фильтруют что публиковать, а что нет?

      -1
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      Рейтинг: +4681

      3a zenit 1 час назад

      хороша родня которая не может договорится что говорить СМИ.

      0
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      Рейтинг: +81

      Ляба > 3a zenit 1 час назад

      Ты не видишь, как все перекпучивают, а этот Уткин, такой Уткин, сама фамилия все говорит

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