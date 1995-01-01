Уткин – о Кокорине: «Даже жена уже заговорила. Должен же в семье быть хоть один мужик»

У человека просто проблемы с руководством по месту работы. При этом все, начиная от пенсионера, с трудом освоившего азы работы с компьютером и кончая неграмотным школьником, умеющим шлёпать одним пальцем по клаве, дают советы миллионерам Кокорину и Семаку и указания миллиардерам Миллеру и Ротенбергу. Забавно.
Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Больше всего меня, конечно, умиляет готовность всех как-то истолковать поступки и решения Александра Кокорина. Который, на самом деле, ровным счетом никак не поступил, никакого решения не принял и ничего не сказал. Даже жена уже заговорила. Ну, должен же в семье быть хоть один мужик», – написал Уткин в твиттере.
- «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
- Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.
Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона»
Кокорин: «На сборы с «Зенитом» я не еду. О том, где продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать»
Отчим Кокорина: «У Саши действует контракт с «Зенитом». С «Сочи» никакого соглашения нет, не вижу смысла даже упоминать этот клуб»