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  • Уткин – о Кокорине: «Даже жена уже заговорила. Должен же в семье быть хоть один мужик»

Уткин – о Кокорине: «Даже жена уже заговорила. Должен же в семье быть хоть один мужик»

29 января 2020, 12:51
14

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Больше всего меня, конечно, умиляет готовность всех как-то истолковать поступки и решения Александра Кокорина. Который, на самом деле, ровным счетом никак не поступил, никакого решения не принял и ничего не сказал. Даже жена уже заговорила. Ну, должен же в семье быть хоть один мужик», – написал Уткин в твиттере.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
  • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

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Источник: твиттер Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Уткин Василий
Комментарии (14)
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Taps
1580293920
Какой он мужик ? тряпка половая.
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Давид59
1580295034
Вася, знаешь почему он молчит? Ему же совсем недавно объявили: он имеет право молчать и всё что он скажет может быть использовано против него.
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Бриг
1580297521
У человека просто проблемы с руководством по месту работы. При этом все, начиная от пенсионера, с трудом освоившего азы работы с компьютером и кончая неграмотным школьником, умеющим шлёпать одним пальцем по клаве, дают советы миллионерам Кокорину и Семаку и указания миллиардерам Миллеру и Ротенбергу. Забавно.
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алдан2014
1580300302
Утка Уткин,ну ты и брехло
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СМЕРШiРУ
1580303680
Позор бомжам
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Hektor 84
1580306227
Ну да теперь же у кокоша зарплата 20000р. Как теперь жить? Как теперь кататься по дорогим курортам, ресторанам. Теперь на светофорах на красный свет не проскочить и не скакать через двойные сплошные. Теперь бабло на уровне народа. Браво Газпром!!!
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Hektor 84
1580306415
Интересно что сам кокоша помалкивает, а эти утка, Буланов, отчим агент, Геша Орлов, Семак, жена кокоша на перебой галдят.
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egor tikhonov
1580307633
зек освободился,все за него говорят даже баба,а он молчит и шкерится.наверное паханом там был(((
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altezzik
1580310226
Уткин хочет в семью?
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DENZILLO-Спартак
1580473012
Васькин, но вот тут поддержу-красавЧиГ!!! =)
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