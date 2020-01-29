Уткин – о Кокорине: «Даже жена уже заговорила. Должен же в семье быть хоть один мужик»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Больше всего меня, конечно, умиляет готовность всех как-то истолковать поступки и решения Александра Кокорина. Который, на самом деле, ровным счетом никак не поступил, никакого решения не принял и ничего не сказал. Даже жена уже заговорила. Ну, должен же в семье быть хоть один мужик», – написал Уткин в твиттере.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.

Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

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