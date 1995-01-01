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    «Интер» завершил работу на рынке до лета

    После подписания Кристиана Эриксена «Интер» не будет больше кого-либо покупать или арендовать, работа на рынке до лета окончена, информирует клубное сообщество в VK со ссылкой на сайт FcInterNews.

    Ранее сообщалось об интересе «Интера» к Оливье Жиру, Фернандо Льоренте, Алессандро Матри. Трансферное окно закроется на этой неделе.

    • «Интер» в Серии А идет вторым.
    • В 22:45 по Москве команда начнет матч Кубка Италии против «Фиорентины».
    • Ближайший соперник по Серии А – «Удинезе» (2 февраля).

    Источник: сообщество «ФК★Интер★Италия» в VK

    Международное объединенеие болельщиков «Интера», которое публикует последние новости о команде. Аудитория - более 8 тысяч подписчиков.

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