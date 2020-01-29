«Интер» завершил работу на рынке до лета

После подписания Кристиана Эриксена «Интер» не будет больше кого-либо покупать или арендовать, работа на рынке до лета окончена, информирует клубное сообщество в VK со ссылкой на сайт FcInterNews.
Ранее сообщалось об интересе «Интера» к Оливье Жиру, Фернандо Льоренте, Алессандро Матри. Трансферное окно закроется на этой неделе.
- «Интер» в Серии А идет вторым.
- В 22:45 по Москве команда начнет матч Кубка Италии против «Фиорентины».
- Ближайший соперник по Серии А – «Удинезе» (2 февраля).
Источник: сообщество «ФК★Интер★Италия» в VK
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