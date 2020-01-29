«Интер» завершил работу на рынке до лета

После подписания Кристиана Эриксена «Интер» не будет больше кого-либо покупать или арендовать, работа на рынке до лета окончена, информирует клубное сообщество в VK со ссылкой на сайт FcInterNews.

Ранее сообщалось об интересе «Интера» к Оливье Жиру, Фернандо Льоренте, Алессандро Матри. Трансферное окно закроется на этой неделе.