Бруну Фернандеш – лучший игрок Примейры трех последних сезонов по пяти показателям. Им интересуются «Барселона» и «МЮ»

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш – лучший футболист чемпионата Португалии по пяти показателям (с сезона-2017/18). Например, у него наибольшее количество очков по системе «гол+пас».

Также Фернандеш забил больше всех голов из-за пределов штрафной, реализовал наибольшее количество штрафных ударов, создал больше всех голевых моментов и нанес больше всех ударов в створ.

Всего на счету Фернандеша начиная с сезона-2017/18 в Примейре 83 матча, 39 голов и 28 результативных пасов.