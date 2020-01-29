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  • Бруну Фернандеш – лучший игрок Примейры трех последних сезонов по пяти показателям. Им интересуются «Барселона» и «МЮ»

Бруну Фернандеш – лучший игрок Примейры трех последних сезонов по пяти показателям. Им интересуются «Барселона» и «МЮ»

29 января 2020, 06:59

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш – лучший футболист чемпионата Португалии по пяти показателям (с сезона-2017/18). Например, у него наибольшее количество очков по системе «гол+пас».

Также Фернандеш забил больше всех голов из-за пределов штрафной, реализовал наибольшее количество штрафных ударов, создал больше всех голевых моментов и нанес больше всех ударов в створ.

Всего на счету Фернандеша начиная с сезона-2017/18 в Примейре 83 матча, 39 голов и 28 результативных пасов.

  • Игрока хотят зимой подписать «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
  • Фернандеш выступает за лиссабонскую команду с лета 2017 года.
  • За 2,5 сезона хавбек провел за лиссабонцев 137 матчей, забил 63 гола и сделал 52 ассиста.

Источник: твиттер William Hill
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Барселона Манчестер Юнайтед Спортинг Фернандеш Бруну
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