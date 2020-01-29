Бруну Фернандеш – лучший игрок Примейры трех последних сезонов по пяти показателям. Им интересуются «Барселона» и «МЮ»

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш – лучший футболист чемпионата Португалии по пяти показателям (с сезона-2017/18). Например, у него наибольшее количество очков по системе «гол+пас».
Также Фернандеш забил больше всех голов из-за пределов штрафной, реализовал наибольшее количество штрафных ударов, создал больше всех голевых моментов и нанес больше всех ударов в створ.
Всего на счету Фернандеша начиная с сезона-2017/18 в Примейре 83 матча, 39 голов и 28 результативных пасов.
- Игрока хотят зимой подписать «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
- Фернандеш выступает за лиссабонскую команду с лета 2017 года.
- За 2,5 сезона хавбек провел за лиссабонцев 137 матчей, забил 63 гола и сделал 52 ассиста.
Источник: твиттер William Hill