Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» в дерби примет «Юнайтед»

В 22:45 по Москве начнется ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». В первой встрече команда Хосепа Гвардиолы победила со счетом 3:1. При определении сильнейшего по сумме двух игр правило выездного гола не действует.

«Юнайтед» последний матч на «Этихаде» выиграл со счетом 2:1. «Сити» не побеждает в дерби дома с ноября 2018 года (3:1).

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча в Манчестере.