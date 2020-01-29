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Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» в дерби примет «Юнайтед»

29 января 2020, 21:45

В 22:45 по Москве начнется ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». В первой встрече команда Хосепа Гвардиолы победила со счетом 3:1. При определении сильнейшего по сумме двух игр правило выездного гола не действует.

«Юнайтед» последний матч на «Этихаде» выиграл со счетом 2:1. «Сити» не побеждает в дерби дома с ноября 2018 года (3:1).

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча в Манчестере.

  • Первый финалист Кубка лиги определен – «Астон Вилла».
  • «Сити» – действующий победитель Кубка лиги.
  • «Юнайтед» брал этот трофей в сезоне-2016/17.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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