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    Слуцкий – о Коби Брайанте: «Человек, который олицетворял не просто спорт, а современный мир»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» высказался о значимости для истории погибшего накануне баскетболиста Коби Брайанта.

    «На нем росли поколения. Это человек, который олицетворял не просто спорт, а наш современный мир», – сказал Слуцкий.

    • 41-летний Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
    • Кроме спортсмена на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещe 7 человек. Никто не выжил.
    • Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

    Роналду и Фигу опубликовали одинаковые посты, посвященные гибели Коби Брайанта

    Источник: Официальный сайт «Первого канала»

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