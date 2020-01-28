Слуцкий – о Коби Брайанте: «Человек, который олицетворял не просто спорт, а современный мир»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» высказался о значимости для истории погибшего накануне баскетболиста Коби Брайанта.

«На нем росли поколения. Это человек, который олицетворял не просто спорт, а наш современный мир», – сказал Слуцкий.

41-летний Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.

Кроме спортсмена на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещe 7 человек. Никто не выжил.

и ещe 7 человек. Никто не выжил. Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

Роналду и Фигу опубликовали одинаковые посты, посвященные гибели Коби Брайанта