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  • Слуцкий – о Коби Брайанте: «Человек, который олицетворял не просто спорт, а современный мир»

Слуцкий – о Коби Брайанте: «Человек, который олицетворял не просто спорт, а современный мир»

28 января 2020, 01:19
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» высказался о значимости для истории погибшего накануне баскетболиста Коби Брайанта.

«На нем росли поколения. Это человек, который олицетворял не просто спорт, а наш современный мир», – сказал Слуцкий.

  • 41-летний Брайант погиб в результате крушения личного вертолета.
  • Кроме спортсмена на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещe 7 человек. Никто не выжил.
  • Брайант – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

Роналду и Фигу опубликовали одинаковые посты, посвященные гибели Коби Брайанта

Источник: Официальный сайт «Первого канала»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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mango
1580172676
Красиво Викторыч сказал
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