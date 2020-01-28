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  • Министр спорта Красноярского края Ростовцев: «Некоторым игрокам «Енисея» безо всяких оснований повысили зарплату до 1,4 миллиона рублей»

Министр спорта Красноярского края Ростовцев: «Некоторым игрокам «Енисея» безо всяких оснований повысили зарплату до 1,4 миллиона рублей»

28 января 2020, 00:23
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Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев выразил мнение, что у отдельных футболистов «Енисея» необоснованно высокая зарплата.

«Взятые предыдущим руководством ФК «Енисей» обязательства значительно превышают запланированное нашим бюджетом финансирование команд. Осенью 2019 года некоторым игрокам безо всяких на то оснований повысили зарплату с января 2020 года. И теперь ее уровень составляет от 800 тысяч до 1,4 миллиона рублей в месяц. При этом команда сегодня находится на 17-м месте из 20-ти.

Для контроля за соблюдением клуба финансовой дисциплины, а также для координации работы наших профессиональных клубов и спортивных школ, мы поменяли систему правления. Теперь у клубов есть один учредитель – это Центр спортивной подготовки, в нем создан специальный отдел, который займется этими задачами», – сказал Ростовцев.

Источник: Сайт телеканала ТВК
Россия. ФНЛ Енисей
Комментарии (1)
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Hektor 84
1580203251
Понизить им зарплаты до уровня простого рабочего.
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