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    Орлов: «Кокорин хочет играть под руководством Семака. Пока он считает, что останется в «Зените»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о будущем нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    • В прошлый вторник «Сочи» объявил об аренде форварда, однако сам футболист пока отказывается менять команду.
    • 28-летний игрок до конца находился на сборе «Зенита» в Катаре.

    «Кокорин после первого сбора улетел в Дубай. Пока он считает, что останется в «Зените». Им руководят не амбиции, а спортивная прагматика – он в хорошей форме. Семак говорит, что Кокорин ему нужен. Никаких договорeнностей у Александра ни с кем не было. Он никому не давал согласия и не изъявлял желания переходить в «Сочи». Сейчас всe зависит от него самого, потому что у руководства «Зенита» свои соображения.

    Но Кокорин говорит, что хочет играть в футбол под руководством Семака. «Сочи» состоит из разных игроков, там другой тренер. Один Кокорин, на которого надеются... Он должен потащить за собой команду? Но с такими партнeрами удастся ли это? Если его уговорят, то он полетит в Сочи. Но вряд ли.

    Зачем разбивать тандем Дзюба-Азмун? Но почему у «Зенита» не может играть три нападающих? Более того, Кокорин может играть на позиции полузащитника. Неужели Семак такой глупый и не разбирается в футболе, когда говорит, что Кокорин ему нужен? Александр ему нужен, чтобы команда была сильнее. Разве он возьмeт его, чтобы мариновать на скамейке? Всe сейчас зависит от Саши Кокорина, как он себя поведeт. Ну и «Зенит» будет смотреть, что делать дальше», – сказал Орлов.

    «СЭ»: вопрос с будущим Кокорина решится 29 января

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1034

      AHTUNGBOL 7 минут назад

      Или гора к магамеду или Семак в Сочи поедет, там может его супруга себе темнокожих детишек подыщет...

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