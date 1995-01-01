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    Карасев: «Судьи пробегают за матч более десяти километров при среднем пульсе 160 ударов в минуту»

    Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал о нагрузках. По его словам, судьи проводят матч на среднем пульсе 160 ударов в минуту.

    — Если говорить о физических нагрузках во время игр, какая выпадает на судей? И какие упражнения наиболее эффективны?

    — Пробег за матч всегда составляет более 10 км — и в матчах чемпионата России, и в Европе. Около двух километров из этого расстояния приходится на бег высокой и очень высокой интенсивности. Средняя частота пульса составляет более 160 ударов в минуту.

    Для того, чтобы выдержать весь этот объем, нужно хорошо тренироваться. Лучший способ тренировки, напрямую связанный с объeмом бега на высокой скорости во время матчей, – высокоинтенсивный интервальный бег. Одним из тестов, оценивающим физическую готовность арбитров, является йо-йo тест. Есть и другие, например, тест ФИФА или СДС тест.

    • Карасев является арбитром ФИФА с 2010 года.
    • Матчи чемпионата России москвич обслуживает с 2008 года.
    • Карасев работает также на матчах еврокубков.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6647

      mihail200606 37 минут назад

      Бедняжки...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1603

      alarm 58 минут назад

      доказано, что арбитр может совершать рывок до 70 км/ч, если держит путь в кабинет фердуна, где вручают чемоданы)

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