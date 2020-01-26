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  • Карасев: «Судьи пробегают за матч более десяти километров при среднем пульсе 160 ударов в минуту»

Карасев: «Судьи пробегают за матч более десяти километров при среднем пульсе 160 ударов в минуту»

26 января 2020, 19:12
7

Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал о нагрузках. По его словам, судьи проводят матч на среднем пульсе 160 ударов в минуту.

— Если говорить о физических нагрузках во время игр, какая выпадает на судей? И какие упражнения наиболее эффективны?

— Пробег за матч всегда составляет более 10 км — и в матчах чемпионата России, и в Европе. Около двух километров из этого расстояния приходится на бег высокой и очень высокой интенсивности. Средняя частота пульса составляет более 160 ударов в минуту.

Для того, чтобы выдержать весь этот объем, нужно хорошо тренироваться. Лучший способ тренировки, напрямую связанный с объeмом бега на высокой скорости во время матчей, – высокоинтенсивный интервальный бег. Одним из тестов, оценивающим физическую готовность арбитров, является йо-йo тест. Есть и другие, например, тест ФИФА или СДС тест.

  • Карасев является арбитром ФИФА с 2010 года.
  • Матчи чемпионата России москвич обслуживает с 2008 года.
  • Карасев работает также на матчах еврокубков.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (7)
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mihail200606
1580057212
Бедняжки...
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Кузьмич на трибуне
1580062890
За полтора часа, с перерывом 20 минут получается два по пять км. Да и время 45 мин на 5 км, не такая уж и нагрузка. Это 110-112 метров в минуту.
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portero
1580063559
я понял почему они устные предупреждения делают игрокам, чтоб отдышаться, а когда свистит и играть не дает , так с похмелюги бегать не может....
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bobbe456
1580068186
Привет мужики! Хватит уже бездумно сливать деньги в БК. Как по мне, если уже и ставить то наверняка! Я вот нашел недавно сайт прогнозов на футбол king-ball.ru сижу там уже 3 месяца и все супер. Да, бывают проигрыши и там но в целом всегда месяц закрываем в плюс. Если что найдете меня там на сайте скажите спасибо за пацанский подгон!
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Давид59
1580070467
Странный пост от Карасёва. Судей никто не заставляет. Сами выбирают профессию. Не нравятся физические нагрузки - иди на сидячую работу.
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СМЕРШiРУ
1580102657
Весь судейский бомонд на контракт в Газпром. И бомжи будут вечными чемпионами пердива.
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paracetamol
1580107380
160 ударов? Нервозная обстановка, все переживают как спонсорский гонорар не упустить!
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