Карасев: «Судьи пробегают за матч более десяти километров при среднем пульсе 160 ударов в минуту»

Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал о нагрузках. По его словам, судьи проводят матч на среднем пульсе 160 ударов в минуту.

— Если говорить о физических нагрузках во время игр, какая выпадает на судей? И какие упражнения наиболее эффективны?

— Пробег за матч всегда составляет более 10 км — и в матчах чемпионата России, и в Европе. Около двух километров из этого расстояния приходится на бег высокой и очень высокой интенсивности. Средняя частота пульса составляет более 160 ударов в минуту.

Для того, чтобы выдержать весь этот объем, нужно хорошо тренироваться. Лучший способ тренировки, напрямую связанный с объeмом бега на высокой скорости во время матчей, – высокоинтенсивный интервальный бег. Одним из тестов, оценивающим физическую готовность арбитров, является йо-йo тест. Есть и другие, например, тест ФИФА или СДС тест.