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    Гвардиола в шутку потолкался с главным тренером «Фулхэма» Паркером

    В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом». По ходу встречи главные тренеры в шутку потолкались. Видео доступно ниже.

    Гостей тренирует Скотт Паркер, хозяев – Хосеп Гвардиола. Оба в прошлом выступали в качестве игроков на высшем уровне.

    • К 50-й минуте «Сити» ведет 2:0.
    • «Сити» в АПЛ идет вторым.
    • «Фулхэм» в Чемпионшипе занимает третье место (в прошлом сезоне команда выступала в АПЛ).

    Источник: твиттер Тимура Журавеля

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