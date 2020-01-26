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  • Гвардиола в шутку потолкался с главным тренером «Фулхэма» Паркером

Гвардиола в шутку потолкался с главным тренером «Фулхэма» Паркером

26 января 2020, 17:11
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В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом». По ходу встречи главные тренеры в шутку потолкались. Видео доступно ниже.

Гостей тренирует Скотт Паркер, хозяев – Хосеп Гвардиола. Оба в прошлом выступали в качестве игроков на высшем уровне.

  • К 50-й минуте «Сити» ведет 2:0.
  • «Сити» в АПЛ идет вторым.
  • «Фулхэм» в Чемпионшипе занимает третье место (в прошлом сезоне команда выступала в АПЛ).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Тимура Журавеля
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Фулхэм Гвардиола Хосеп Паркер Скотт
Комментарии (2)
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Maxi_7
1580053313
Каким же старым я себя чувствую...еще вчера для меня Скотт Паркер был футболистом...
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general.lizyukov
1580071787
Срочно Пепу горчичник!!! )))
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