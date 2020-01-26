Гвардиола в шутку потолкался с главным тренером «Фулхэма» Паркером

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом». По ходу встречи главные тренеры в шутку потолкались. Видео доступно ниже.

Гостей тренирует Скотт Паркер, хозяев – Хосеп Гвардиола. Оба в прошлом выступали в качестве игроков на высшем уровне.

К 50-й минуте «Сити» ведет 2:0.

«Сити» в АПЛ идет вторым.

«Фулхэм» в Чемпионшипе занимает третье место (в прошлом сезоне команда выступала в АПЛ).