Гвардиола в шутку потолкался с главным тренером «Фулхэма» Паркером

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом». По ходу встречи главные тренеры в шутку потолкались. Видео доступно ниже.
Гостей тренирует Скотт Паркер, хозяев – Хосеп Гвардиола. Оба в прошлом выступали в качестве игроков на высшем уровне.
- К 50-й минуте «Сити» ведет 2:0.
- «Сити» в АПЛ идет вторым.
- «Фулхэм» в Чемпионшипе занимает третье место (в прошлом сезоне команда выступала в АПЛ).
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Источник: твиттер Тимура Журавеля