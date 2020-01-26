Серия А. «Аталанта» забила семь безответных голов в Турине, «Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью

«Аталанта» в гостевом матче Серии А разгромила «Торино», забив семь раз. Хет-триком отметился полузащитник Йосип Иличич.

В другой встрече «Фиорентина» и «Дженоа» не смогли отправить мяч в ворота. Генуэзцы по-прежнему идут в зоне вылета.

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

Торино – Аталанта – 0:7 (0:3)

Голы: 0:1 – Иличич, 17; 0:2 – Госенс, 29; 0:3 – Сапата, 45+1 (с пенальти); 0:4 – Иличич, 53; 0:5 – Иличич, 54; 0:6 – Муриэль, 86 (с пенальти); 0:7 – Муриэль, 88.

Удаления: Иццо, 76 (вторая ж.к.); Лукич, 89 – нет.

Фиорентина – Дженоа – 0:0

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