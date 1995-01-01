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    Бундеслига. «Боруссия» разгромила «Кельн», Холанд оформил дубль

    В матче 19-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Кельн» – 5:1.

    Дубль в этой встрече оформил нападающий Эрлинг Холанд. На счету норвежца пять голов в двух играх за немецкую команду.

    «Боруссия» набрала 36 очков и сравнялась с «Баварией», которая располагается на втором месте в турнирной таблице.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

    Боруссия Д – Кельн – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Геррейру, 1; 2:0 – Ройс, 29; 3:0 – Санчо, 48; 3:1 – Ут, 64; 4:1 – Холанд, 78; 5:1 – Холанд, 87.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2941

      dinar7777dinar 35 минут назад

      Супер . Давай и в третьем матче подряд забивай .

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