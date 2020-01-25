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Бундеслига. «Боруссия» разгромила «Кельн», Холанд оформил дубль

25 января 2020, 00:23
4

В матче 19-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Кельн» – 5:1.

Дубль в этой встрече оформил нападающий Эрлинг Холанд. На счету норвежца пять голов в двух играх за немецкую команду.

«Боруссия» набрала 36 очков и сравнялась с «Баварией», которая располагается на втором месте в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

Боруссия Д – Кельн – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Геррейру, 1; 2:0 – Ройс, 29; 3:0 – Санчо, 48; 3:1 – Ут, 64; 4:1 – Холанд, 78; 5:1 – Холанд, 87.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Кельн Холанд Эрлинг
Комментарии (4)
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dinar7777dinar
1579905719
Супер . Давай и в третьем матче подряд забивай .
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stepan.kostin
1579920317
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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Maxi_7
1579936793
Да что этот Халанд себе позволяет??
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egor tikhonov
1579952298
вы только посмотрите на его первый гол кёльну-наш хоть один нап так может? при ударе по воротам Санчо он целенаправленно двигался к воротам(чувствуя отскок),а наши бы стояли и ждали. дай бог тебе парнишка удачи!!!
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