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Материалы

Боруссия - Кельн

24.01.2020, Пятница, 22:30 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Трансляция: Матч ТВ Германия. Бундеслига, 19 тур Боруссия - Кельн
Германия. Бундеслига (2019/2020)
2 тур
23 августа, пятница 21:30 Кельн 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
21 тур
2 февраля, пятница 22:30 Кельн 2:3 Боруссия
4 тур
17 сентября, воскресенье 19:00 Боруссия 5:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2016/2017)
31 тур
29 апреля, суббота 16:30 Боруссия 0:0 Кельн
14 тур
10 декабря, суббота 17:30 Кельн 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
14 мая, суббота 16:30 Боруссия 2:2 Кельн
17 тур
19 декабря, суббота 17:30 Кельн 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
25 тур
14 марта, суббота 20:30 Боруссия 0:0 Кельн
8 тур
18 октября, суббота 17:30 Кельн 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
27 тур
25 марта, воскресенье 19:30 Кельн 1:6 Боруссия
10 тур
22 октября, суббота 17:30 Боруссия 5:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
25 тур
4 марта, пятница 22:30 Боруссия 1:0 Кельн
8 тур
15 октября, пятница 22:30 Кельн 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
18 тур
17 января, воскресенье 19:30 Кельн 2:3 Боруссия
1 тур
8 августа, суббота 17:30 Боруссия 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2008/2009)
27 тур
11 апреля, суббота 17:30 Боруссия 3:1 Кельн
10 тур
29 октября, среда 22:00 Кельн 0:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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