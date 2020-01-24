Дуглас Коста: «Даже представить себе не могу возвращение в «Баварию»

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста исключил свое возвращение в «Баварию».
«Даже представить себе это не могу», – сказал бразилец в комментарии для Sky Sport Germany.
По информации издания Bild, ведущие игроки «Баварии» считают, что Коста сможет усилить команду и ожидают его перехода уже в январе.
- 29-летний футболист выступал за действующего чемпиона Германии с 2015 по 2017 год.
- В текущем сезоне Коста испытывает дефицит игровой практики в «Ювентусе» – всего 14 неполных матчей.
- Его рыночная стоимость – 38 миллионов евро.
Источник: Sky Sport Germany