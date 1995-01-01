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    Дуглас Коста: «Даже представить себе не могу возвращение в «Баварию»

    Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста исключил свое возвращение в «Баварию».

    «Даже представить себе это не могу», – сказал бразилец в комментарии для Sky Sport Germany.

    По информации издания Bild, ведущие игроки «Баварии» считают, что Коста сможет усилить команду и ожидают его перехода уже в январе.

    • 29-летний футболист выступал за действующего чемпиона Германии с 2015 по 2017 год.
    • В текущем сезоне Коста испытывает дефицит игровой практики в «Ювентусе» – всего 14 неполных матчей.
    • Его рыночная стоимость – 38 миллионов евро.

    Источник: Sky Sport Germany

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2206

      Derzkiy1 1 час назад

      В Юве он всегда играет когда нету травмы . Тупая инфа ...

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      Рейтинг: +9206

      Cules2013 1 час назад

      Не пойму, что ему не хватает. Игрок топовый, но что-то мается, как неприкаянный по клубам и нигде не может закрепиться.

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