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  • Дуглас Коста: «Даже представить себе не могу возвращение в «Баварию»

Дуглас Коста: «Даже представить себе не могу возвращение в «Баварию»

24 января 2020, 09:17
2

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста исключил свое возвращение в «Баварию».

«Даже представить себе это не могу», – сказал бразилец в комментарии для Sky Sport Germany.

По информации издания Bild, ведущие игроки «Баварии» считают, что Коста сможет усилить команду и ожидают его перехода уже в январе.

  • 29-летний футболист выступал за действующего чемпиона Германии с 2015 по 2017 год.
  • В текущем сезоне Коста испытывает дефицит игровой практики в «Ювентусе» – всего 14 неполных матчей.
  • Его рыночная стоимость – 38 миллионов евро.

Источник: Sky Sport Germany
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Ювентус Бавария Коста Дуглас
Комментарии (2)
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Cules2013
1579853626
Не пойму, что ему не хватает. Игрок топовый, но что-то мается, как неприкаянный по клубам и нигде не может закрепиться.
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Derzkiy1
1579854397
В Юве он всегда играет когда нету травмы . Тупая инфа ...
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