Дуглас Коста: «Даже представить себе не могу возвращение в «Баварию»

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста исключил свое возвращение в «Баварию».

«Даже представить себе это не могу», – сказал бразилец в комментарии для Sky Sport Germany.

По информации издания Bild, ведущие игроки «Баварии» считают, что Коста сможет усилить команду и ожидают его перехода уже в январе.