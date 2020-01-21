Соболев – о своем будущем: «Не будет интервью, закончились»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев отказался отвечать на вопросы о своем возможном уходе из самарского клуба.

«Не будет интервью, интервью закончились. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю», – сказал 22-летний футболист.