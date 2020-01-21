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  • Соболев – о своем будущем: «Не будет интервью, закончились»

Соболев – о своем будущем: «Не будет интервью, закончились»

21 января 2020, 21:30
7

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев отказался отвечать на вопросы о своем возможном уходе из самарского клуба.

«Не будет интервью, интервью закончились. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю», – сказал 22-летний футболист.

  • По информации «СЭ», на прошлой неделе Соболев вел переговоры с ЦСКА, но в итоге приостановил их.
  • Sport24 сообщал о предложении нападающему от клуба АПЛ и проблемах у него с получением разрешения на работу в Англии.
  • Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов в понедельник подтвердил, что игрок хочет сменить команду.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (7)
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порт
1579631754
Обижен на весь мир.
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bset
1579632343
На агентов своих обижайся, легенда АПЛ. Пришел бы в ЦСКА, если бы не баснословные комиссии. А до АПЛ еще дорасти нужно. А то собрался он ехать в Англию. А игры за сборные будешь из Самары зарабатывать? Сомневаюсь. Вот и попал ты - либо придется сидеть в Крыльях до пенсии, либо после своих интервью в стиле "из Крыльев только в Англию" придется позориться.
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АКС-74У
1579632953
Но, с другой стороны, он прав, как пошли интервью, так закончились голы.
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Фан666
1579633030
Нет у него будущего
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Hektor 84
1579635801
Да отстаньте от парня. От излишнего внимания запудрили ему мозги. Всех журналюшек собрать и на Колыму. Надо вернуть уверенность и начать забивать годы. А они лезут со своими тупыми вопросами.
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Boeung777
1579647297
Чё, обиделся?
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vladimir-7
1579675744
Соболеву нужно срочно поменять агента и дело с переходом в ЦСКА вновь возобновится.
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