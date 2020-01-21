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    Соболев – о своем будущем: «Не будет интервью, закончились»

    Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев отказался отвечать на вопросы о своем возможном уходе из самарского клуба.

    «Не будет интервью, интервью закончились. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю», – сказал 22-летний футболист.

    • По информации «СЭ», на прошлой неделе Соболев вел переговоры с ЦСКА, но в итоге приостановил их.
    • Sport24 сообщал о предложении нападающему от клуба АПЛ и проблемах у него с получением разрешения на работу в Англии.
    • Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов в понедельник подтвердил, что игрок хочет сменить команду.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.01.2020 21:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +753

      Hektor 84 1 час назад

      Да отстаньте от парня. От излишнего внимания запудрили ему мозги. Всех журналюшек собрать и на Колыму. Надо вернуть уверенность и начать забивать годы. А они лезут со своими тупыми вопросами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1762

      Фан666 2 часа назад

      Нет у него будущего

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      АКМ-74У 2 часа назад

      Но, с другой стороны, он прав, как пошли интервью, так закончились голы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13596

      bset 2 часа назад

      На агентов своих обижайся, легенда АПЛ. Пришел бы в ЦСКА, если бы не баснословные комиссии. А до АПЛ еще дорасти нужно. А то собрался он ехать в Англию. А игры за сборные будешь из Самары зарабатывать? Сомневаюсь. Вот и попал ты - либо придется сидеть в Крыльях до пенсии, либо после своих интервью в стиле "из Крыльев только в Англию" придется позориться.

      4
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      Рейтинг: +3766

      порт 2 часа назад

      Обижен на весь мир.

      1
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