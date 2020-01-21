Соболев – о своем будущем: «Не будет интервью, закончились»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев отказался отвечать на вопросы о своем возможном уходе из самарского клуба.
«Не будет интервью, интервью закончились. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю», – сказал 22-летний футболист.
- По информации «СЭ», на прошлой неделе Соболев вел переговоры с ЦСКА, но в итоге приостановил их.
- Sport24 сообщал о предложении нападающему от клуба АПЛ и проблемах у него с получением разрешения на работу в Англии.
- Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов в понедельник подтвердил, что игрок хочет сменить команду.
Источник: «Чемпионат»