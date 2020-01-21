Отчим Кокорина: «Вопрос к «Сочи» – а приехал ли Саша к ним на сбор? Пусть скажут, когда приедет»

Кирилл Логинов, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, высказался об информации про переход игрока в «Сочи» на правах аренды.

«Что сейчас происходит с арендой Саши? Первый вопрос к «Сочи» – а приехал ли он к ним на сбор? Пусть скажут, когда приедет. Что касается возвращения в «Зенит», насколько я понимаю, он и сейчас с «Зенитом» на сборах, куда ему возвращаться?

Заканчивается ли контракт Кокорина с «Зенитом» летом? Если то, что у него есть, можно назвать контрактом – тогда да, заканчивается летом.

Что касается слов Семака, что в клубе на Кокорина рассчитывают, то я вижу, что Сергей Богданович – профессиональный и порядочный человек. Он большой специалист. К его мнению есть смысл прислушиваться. Он, как многие деятели, на протяжении жизни хвостом не вилял и замечен за этим не был», – сказал Логинов.

Во вторник «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

«Зенит» еще не подтверждал уход футболиста.

Уткин: «Принято решение гнобить Кокорина дальше. Парня не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»