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  • Новичок «Реала» Рейньер: «Зидан и Кака всегда были моими кумирами»

Новичок «Реала» Рейньер: «Зидан и Кака всегда были моими кумирами»

21 января 2020, 00:24
10

Новичок «Реала» Рейньер ответил на вопросы о своем переходе из «Фламенго» в мадридский клуб.

«Быть в «Реале» – это значит находиться на вершине футбола. Впервые об интересе «Реала» мне сказали отец и агент, но я не мог в это поверить!

«Реал» – самый большой клуб мира. Когда я был совсем маленьким, мы смотрели с отцом матчи «Реала» эпохи «галактикос». Я влюбился в «Мадрид» и с тех пор мои чувства не остыли. Четыре победы в Лиге чемпионов за последние годы подарили мне счастье и гордость, которые трудно объяснить.

Знаю, что смогу встретить Рауля и Зидана, это уже что-то невероятное. Это две легенды футбола и «Реала». Зидан и Кака всегда были моими кумирами. Я восхищался их манерой игры в центре поля, элегантностью и смелостью», – сказал 18-летний бразилец.

  • «Реал» купил Рейньера за 30 миллионов евро.
  • Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал
Комментарии (10)
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DeStar
1579556520
тебе 18 лет, зидан играть закончил когда тебе лет 5 было ,какой нах кумир?
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Бухбух
1579569055
А про Роналду он слышал ?
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mishkinaleksan
1579573965
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs
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Dizayner
1579587386
Винисиус, Мариано, Браим, теперь вот еще один товарищ))
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