Новичок «Реала» Рейньер: «Зидан и Кака всегда были моими кумирами»

Новичок «Реала» Рейньер ответил на вопросы о своем переходе из «Фламенго» в мадридский клуб.

«Быть в «Реале» – это значит находиться на вершине футбола. Впервые об интересе «Реала» мне сказали отец и агент, но я не мог в это поверить!

«Реал» – самый большой клуб мира. Когда я был совсем маленьким, мы смотрели с отцом матчи «Реала» эпохи «галактикос». Я влюбился в «Мадрид» и с тех пор мои чувства не остыли. Четыре победы в Лиге чемпионов за последние годы подарили мне счастье и гордость, которые трудно объяснить.

Знаю, что смогу встретить Рауля и Зидана, это уже что-то невероятное. Это две легенды футбола и «Реала». Зидан и Кака всегда были моими кумирами. Я восхищался их манерой игры в центре поля, элегантностью и смелостью», – сказал 18-летний бразилец.