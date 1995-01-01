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    Полиция задержала болельщика, угрожавшего «взорвать «Спартак». Кинологи проверили «Открытие Арену»

    Правоохранительные органы проверили «Открытие Арену» из-за угроз болельщика «взорвать «Спартак», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    48-летний житель Москвы Альберт Князев позвонил в ОВД по Тверскому району и сообщил, что в ближайшее время совершит взрыв на стадионе «Спартака». На «Открытие Арену» отправились кинологи с собаками, которые никаких взрывных устройств не обнаружили.

    Полицейские задержали телефонного хулигана у него дома и отвезли в отдел полиции. Сообщается, что он был в нетрезвом состоянии.

    • Первый тренировочный сбор «Спартака» в ОАЭ продлится до 24 января.
    • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1301

      Karpathian 17 минут назад

      Ну дядечка прилип

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20565

      VVM1964 43 минуты назад

      Альберт Князев - " alarm " , то та смотрю его сегодня нет ))))))

      8
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      Рейтинг: +1377

      alarm > VVM1964 24 минуты назад

      отпустили уже)

      2
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      Рейтинг: +4762

      subbotaspartak > alarm 5 минут назад

      В слове первая "т" лишняя.

      1
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      Рейтинг: +11302

      vka1970 > alarm 4 минуты назад

      Наш пострел везде поспел !!!

      0
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      Рейтинг: +22663

      gol_kak_sokol 43 минуты назад

      Почему Бомбардир называет его болельщиком, а не террористом ? Если кто-то захочет взорвать гараж, его будут называть автолюбителем ?

      8
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      Рейтинг: +4762

      subbotaspartak > gol_kak_sokol 6 минут назад

      А если захочешь взорвать пельменную?
      Сауну?
      Ремонт часов?
      Как ты назваться готов?

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