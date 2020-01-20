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  • Полиция задержала болельщика, угрожавшего «взорвать «Спартак». Кинологи проверили «Открытие Арену»

Полиция задержала болельщика, угрожавшего «взорвать «Спартак». Кинологи проверили «Открытие Арену»

20 января 2020, 15:44
23

Правоохранительные органы проверили «Открытие Арену» из-за угроз болельщика «взорвать «Спартак», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

48-летний житель Москвы Альберт Князев позвонил в ОВД по Тверскому району и сообщил, что в ближайшее время совершит взрыв на стадионе «Спартака». На «Открытие Арену» отправились кинологи с собаками, которые никаких взрывных устройств не обнаружили.

Полицейские задержали телефонного хулигана у него дома и отвезли в отдел полиции. Сообщается, что он был в нетрезвом состоянии.

  • Первый тренировочный сбор «Спартака» в ОАЭ продлится до 24 января.
  • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (23)
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VVM1964
1579524788
Альберт Князев - " alarm " , то та смотрю его сегодня нет ))))))
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Karpathian
1579526345
Ну дядечка прилип
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Давид59
1579530867
Что у трезвого на уме...
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DonBaton II
1579531239
Ну взорвал бы и что? Мир бы стал чуть чище от свинарника
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paracetamol
1579531544
Надо взрывать не спам, а Федуна!
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SaveAS
1579532594
Взрослый мужик, а со своей головой так и не подружился за 48 лет
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portero
1579536712
с дураками полиция хорошо работает, искать не надо, он и не скрывался. вопрос зачем типо искали бомбу, для значимости?
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Plyash
1579538628
Мудлон ты,Альберт Князев.Статья твоя до пяти лет колонии.Полтинник встретишь в камере за чифиром.Удачки тебе.
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Hektor 84
1579546889
Это Радимов или Орлов))))
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zigbert
1579614226
Перепил наверное, идиот.
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