Полиция задержала болельщика, угрожавшего «взорвать «Спартак». Кинологи проверили «Открытие Арену»

Правоохранительные органы проверили «Открытие Арену» из-за угроз болельщика «взорвать «Спартак», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
48-летний житель Москвы Альберт Князев позвонил в ОВД по Тверскому району и сообщил, что в ближайшее время совершит взрыв на стадионе «Спартака». На «Открытие Арену» отправились кинологи с собаками, которые никаких взрывных устройств не обнаружили.
Полицейские задержали телефонного хулигана у него дома и отвезли в отдел полиции. Сообщается, что он был в нетрезвом состоянии.
- Первый тренировочный сбор «Спартака» в ОАЭ продлится до 24 января.
- «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»