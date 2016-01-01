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    «Наполи» из 12 последних матчей Серии А выиграл один

    Команда Дженнаро Гаттузо «Наполи» потерпела очередное поражение в Серии А: в 20-м туре неаполитанцы дома уступили «Фиорентине» (0:2). После 19 октября клуб из Неаполя победил только в одной встрече чемпионата Италии.

    Это означает, что из последних 12 матчей Серии А «Наполи» выиграл один – против «Сассуоло» 22 декабря (2:1).

    • В таблице «Наполи» идет 12-м.
    • Гаттузо принял команду в декабре после отставки Карло Анчелотти.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +498

      ZENIT****** 50 минут назад

      Колбасит, что-то не то.Анчелоти обратно вернуть!

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