«Наполи» из 12 последних матчей Серии А выиграл один

Команда Дженнаро Гаттузо «Наполи» потерпела очередное поражение в Серии А: в 20-м туре неаполитанцы дома уступили «Фиорентине» (0:2). После 19 октября клуб из Неаполя победил только в одной встрече чемпионата Италии.

Это означает, что из последних 12 матчей Серии А «Наполи» выиграл один – против «Сассуоло» 22 декабря (2:1).