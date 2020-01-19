«Наполи» из 12 последних матчей Серии А выиграл один

Команда Дженнаро Гаттузо «Наполи» потерпела очередное поражение в Серии А: в 20-м туре неаполитанцы дома уступили «Фиорентине» (0:2). После 19 октября клуб из Неаполя победил только в одной встрече чемпионата Италии.
Это означает, что из последних 12 матчей Серии А «Наполи» выиграл один – против «Сассуоло» 22 декабря (2:1).
- В таблице «Наполи» идет 12-м.
- Гаттузо принял команду в декабре после отставки Карло Анчелотти.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной».
Источник: Бомбардир.ру